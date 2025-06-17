Теневой рынок онлайн-казино растет: как в мире борются с нелегальным гемблингом

Борьба с нелегальным гемблингом становится приоритетом для всех стран мира - государства внедряют жесткие меры, технологический контроль и новое законодательство. Украина также должна присоединиться к этому тренду, чтобы защитить игроков, укрепить легальный рынок и наполнять бюджет, а не терять миллионы в тень.

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Такие мысли озвучил председатель Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. "Нелегальные платформы не имеют правил защиты игроков, а их гибкость часто превосходит возможности легального бизнеса", – отмечает эксперт.

По его мнению, это ставит государства перед острым выбором, ведь как совместить доступность, контроль и защиту граждан, не позволяя теневому сегменту завладеть рынком. Эксперт также приводит несколько примеров эффективных практик со всего мира.

Хотя онлайн-казино формально запрещены в Японии, здесь - 3,37 млн онлайн-игроманов, которые тратят около $8,6 млрд ежегодно. Чтобы ограничить распространение нелегалов, правительство предлагает законодательно запретить рекламу казино в соцсетях и ссылки на них на сайтах. Как отмечает Кучухидзе, ограничение рекламного пространства существенно уменьшает риск контакта пользователей с нелегалами.

В Бельгии, где гемблинг регулируется, 25% населения все равно играют на нелегальных сайтах. 47% тех, кто прекратил играть в легальных казино, возвращаются к нелегалам из-за неограниченной доступности. Кучухидзе отмечает, что быстрого отказа от нелегального сегмента не будет без комплексного контроля за доменами, платежными шлюзами и рекламой.

Бангладеш борется с азартными транзакциями через банки с помощью AI - автоматического анализа "подозрительных" переводов. По словам Кучухидзе, искусственный интеллект – эффективное средство идентификации нелегальных операций, способное опередить мошенников.

Мальта тестирует desktop review - удаленный аудит лицензиатов, позволяющий проводить проверки онлайн, что существенно сокращает расходы и время на инспекции и повышает прозрачность. Кучухидзе считает этот подход наиболее эффективным в контексте высокой частоты проверок.

Для Украины важно не отставать, ведь стоит адаптировать мировой опыт, чтобы легальный рынок гемблинга не проиграл в конкуренции с нелегалами. Украинские регуляторы могут внедрить автоматизированный мониторинг транзакций, сотрудничать с банками, блокировать рекламу нелегалов и благосклонно внедрять современные технологии. Как считает Кучухидзе, только целостный подход – законодательные нормы, технологический контроль и международное сотрудничество дает шанс создать безопасный, прозрачный и экономически выгодный рынок для государства и игроков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине объединят всех крупных легальных операторов гемблинговых услуг в одну организацию - Ассоциацию украинских операторов игорного бизнеса (АУОИГБ). Она декларирует себя как независимая саморегулируемая организация, объединившая ведущих лицензированных операторов индустрии.

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