Сорвала огромный джекпот на бесплатных билетах: пенсионерка из США неожиданно разбогатела, благодаря онлайн-игре

Пенсионерка из штата Мичиган в США в свои 73 года впервые в жизни сорвала крупный джекпот в лотерее. Женщина выиграла 500 тыс. долларов (более 20 млн грн), благодаря бесплатным лотерейным купонам, полученным в онлайн-игре.

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Как сообщает UPI, пенсионерка использовала выигранные купоны для покупки мгновенных билетов. Первый выигрыш составил всего 10 долларов, но она решила попробовать еще.

"Я выиграла несколько купонов, участвуя в лотерейной игре Spin to Win, и использовала их, чтобы купить несколько мгновенных билетов. Когда я использовала их, было 10 долларов выигрыша, и на них я купила больше билетов", – поделилась победительница.

Ее выбор пал на стретч-билет "20X" – новой, по словам продавца в магазине Taylor Party Store, лотерейной игры. "Когда я стерла его и отсканировала с помощью лотерейного приложения, начали лететь конфетти", – рассказала пенсионерка. Такая анимация свидетельствует о большом выигрыше.

Женщина решила пока что не тратить свой приз в размере 500 тыс. долларов. Она уверена: запас в виде такой суммы поможет ей и ее семье чувствовать себя в финансовой безопасности.

"Я не могла сдержать слез радости. Это невероятное чувство – знать, что со мной и моей семьей все будет хорошо", – рассказала победительница лотереи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее игрок американского онлайн-казино DraftKings выиграл 9,28 миллиона долларов. Это уже назвали крупнейшим джекпотом в истории iGaming-индустрии в США.

Также мы рассказывали, как британка 4 года боролась за миллионный джекпот. В результате садовнице удалось победить крупную игорную контору.

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