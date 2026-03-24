Не планировала играть и стала мультимиллионершей: как случайная лотерея принесла $536 миллионов

Женщина из Иллинойса (штат США) случайно купила лотерейный билет и выиграла $536 миллионов, что стало одним из крупнейших онлайн-джекпотов в истории. После уплаты налогов она получит около $245 млн и планирует потратить деньги на дом, путешествия и семью.

Об этом пишет People. Интересно, что женщина вообще не планировала участвовать в розыгрыше. По ее словам, она еще неделей ранее пыталась купить билет онлайн, но так и не завершила покупку.

Тогда она даже пошутила с коллегами, что это, видимо, знак. Однако уже во время следующего розыгрыша она решила попробовать еще раз – на этот раз воспользовалась функцией случайного подбора чисел. В определенный момент ее внимание привлекло число 16 и именно оно стало ключевым в выигрышной комбинации.

10 марта 2026 года ее билет оказался победным, совпали все числа, включая дополнительное. Общая сумма выигрыша составила 536 миллионов долларов, что стало вторым по величине выигрышем, когда-либо полученным через онлайн-лотерею.

Момент, когда женщина узнала о победе, стал для нее настоящим шоком. "Я не могла в это поверить. Я дрожала и повторяла себе, что это не может быть правдой", – рассказала она. Сомнения были настолько сильными, что она даже попросила дочь позвонить в официальный центр, чтобы убедиться, что это не ошибка и выигрыш настоящий.

Даже после подтверждения женщина призналась, что еще долго не могла осознать масштаб события. Несмотря на гигантскую сумму джекпота, после уплаты налогов победительница получит значительно меньше – около 245,6 миллиона долларов. Однако и эта сумма открывает совершенно новые возможности для нее и ее семьи. Женщина уже поделилась первыми планами относительно расходов:

покупка нового дома с бассейном, о котором она давно мечтала;

большая семейная встреча;

путешествия, среди которых рассматриваются круиз или поездка в Лас-Вегас.

