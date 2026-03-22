Пенсионерке удалось выиграть почти $4 миллиона в лотерею: куда женщина потратит выигрыш

63-летняя женщина из округа Таскола в штате Мичиган выиграла джекпот $3,98 млн в лотерее, правильно угадав все шесть чисел розыгрыша. Она выбрала единовременную выплату около $2,7 млн после налогов и планирует использовать выигрыш для погашения счетов и обеспечения более комфортной жизни.

Об этом пишет Huron Daily Tribune. Женщина, которая решила сохранить анонимность, играла в эту лотерею вместе с мужем уже много лет и регулярно покупала билеты, даже не ожидая, что однажды удача улыбнется именно ей.

Переломным моментом стал розыгрыш 21 февраля, когда игрок смогла угадать все шесть выигрышных чисел – 17, 25, 34, 37, 39 и 42 и сорвать джекпот в размере $3,98 миллиона. Выигрышный билет был приобретен в магазине Bryan's Market в городе Норт-Бренч.

О своей победе женщина узнала совершенно случайно. На следующий день после розыгрыша один из членов семьи прислал ей сообщение, в котором отмечалось, что билет с джекпотом был продан именно в том магазине, где супруги обычно покупают свои лотерейные билеты. Сначала они отнеслись к этому скептически, ведь шансы выиграть главный приз казались слишком малыми.

Чтобы проверить, не среди их билетов находится выигрышный, женщина решила просканировать несколько билетов в мобильном приложении лотереи Мичигана. Когда на экране внезапно появилась сумма $3,98 млн, она не могла поверить собственным глазам. По ее словам, этот момент был настолько эмоциональным, что хотелось просто расплакаться от шока и радости.

После подтверждения выигрыша победительница обратилась в штаб-квартиру лотереи, чтобы оформить получение приза. Она решила не растягивать выплаты на годы, а выбрать единовременную выплату, которая после налогов составила примерно $2,7 миллиона.

Лотерея является одной из популярных игр в штате Мичиган. Стоимость одного билета составляет всего один доллар, а игроки должны выбрать шесть чисел из 47 возможных. Джекпот начинается с одного миллиона долларов и постепенно растет, пока кто-то не угадает все числа. Розыгрыши проводятся дважды в неделю.

Несмотря на огромную сумму выигрыша, новоиспеченная миллионерша не планирует кардинально менять свою жизнь. По ее словам, главной целью станет решение финансовых вопросов, которые накапливались годами. Она хочет погасить счета и обеспечить себе более спокойную и комфортную жизнь.

