Не спал в ночь розыгрыша из-за предчувствия: в США счастливчик сорвал в лотерею $90 млн

Неизвестный житель штата Нью-Джерси в США выиграл джекпот в размере 90 миллионов долларов в лотерее Mega Millions в розыгрыше 2 декабря. Победитель выбрал единовременную денежную выплату в размере почти 42 миллиона долларов.

Как сообщает NJ.com, счастливый билет был приобретен перед розыгрышем 2 декабря в газетном магазине Garden State News в городе Юнион-Сити, за что магазин получит вознаграждение от организаторов. Победитель решил остаться анонимным, как это разрешено законодательством Нью-Джерси.

Позже на той же неделе игрок вернулся в тот же магазин, чтобы проверить билет. В это время другие посетители активно обсуждали таинственного победителя.

"Люди постоянно спрашивали: 'Как вы думаете, кто выиграл приз?' Я просто стоял, наблюдал и потягивал кофе", – рассказал победитель.

Когда кассир проверил билет и толпа разошлась, он сообщил игроку невероятную новость. "Я показал игроку, что он выиграл. Сначала он не поверил, а потом расплакался", – вспоминает кассир.

Чтобы победить, счастливчику надо было угадать все выигрышные номера: 17, 25, 26, 53, 60, а также золотой Mega Ball 16. Эти числа имели особое значение для игрока, отмечая важные жизненные события. Победитель ранее безуспешно использовал их в других лотереях, прежде чем попытать удачу в Mega Millions.

Игрок рассказал представителям лотереи, что в ночь розыгрыша почувствовал предчувствие после того, как птица врезалась в его окно."Я не спал в ночь розыгрыша. Надеялся на что-то. Я знал, что меня что-то ждет, но не знал, что именно", – признался он.

Несмотря на неожиданный выигрыш, победитель выразил намерение оставаться благоразумным.

"Это позволит моей семье быть финансово независимой, но я хочу быть осторожным. Я не хочу, чтобы это изменило мою жизнь", – заявил новоиспеченный миллионер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ноябре в Mega Millions выиграли 980 миллионов долларов. Победой увенчался 40-й розыгрыш лотереи, что стало самой длинной в истории серией "холостых" розыгрышей – последний раз джекпот выигрывали 27 июня.

