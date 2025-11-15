В США сорвали в лотерею почти $1 млрд: что известно об историческом джекпоте

Неизвестный счастливчик выиграл в США в лотерею Mega Millions 980 миллионов долларов. Победой увенчался 40-й розыгрыш лотереи, что стало самой длинной в истории серией "холостых" розыгрышей – последний раз джекпот выигрывали 27 июня.

Как сообщили организаторы лотереи, выигрыш достался жителю штата Джорджия. Счастливый билет был приобретен в супермаркете Publix в городе Ньюман – за это ретейлер получит от организаторов 50 тыс. долларов.

Этот джекпот стал крупнейшим в истории штата и восьмым по величине с момента запуска Mega Millions в 2022 году. Он превзошел последний местный рекорд – 478,2 млн долларов, которые выиграли в городе Бьюфорд в октябре прошлого года. Всего в истории Джорджии жители штата 17 раз побеждали в Mega Millions.

"Мы рады поздравить крупнейшего победителя в истории нашего штата", – заявила президент и генеральный директор Georgia Lottery Гретхен Корбин.

Чтобы победить, счастливчику надо было угадать все выигрышные номера: 1, 8, 11, 12, 57, а также золотой "мега-шар" 7. Его шансы оценивались в 1 к 290,5 млн.

Победитель еще не заявил свои права на выигрыш, но, согласно правилам лотереи, он имеет возможность выбрать форму выплаты:

получить единовременно 452,2 млн долларов ;

; разделить полную сумму выигрыша (980 млн долларов) на одинаковые ежегодные выплаты в течение следующих 30 лет (аннуитет).

Выигрыш произошел через год после того, как Mega Millions повысила цены на свои лотерейные билеты. Это объяснили стремлением "улучшить шансы выиграть джекпот" и "чаще выдавать большие джекпоты".

"Мы ожидаем большего количества джекпотов на миллиарды долларов, чем когда-либо прежде, а это означает создание большего количества миллиардеров и еще большего количества миллионеров по мере роста джекпотов, кроме того, эта игра продолжит важное наследие поддержки достойных дел везде, где играют в Mega Millions", – заявил ведущий директор консорциума Mega Millions Джошуа Джонстон.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре в США выиграли второй крупнейший в истории страны лотерейный джекпот – $1,787 млрд. Это стало 13-м случаем в истории США, когда джекпот превысил отметку в $1 млрд – его разделили поровну жители штатов Техас и Миссури.

