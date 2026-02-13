Не услышал судьбоносный звонок: пенсионер чуть не лишилися $56,7 млн, выигранные в лотерею

Австралийский пенсионер из города Мельбурн выиграл в лотерею Powerball джекпот в размере 80 миллионов долларов (около $56,7 миллиона). Это стало самым крупным лотерейным выигрышем в истории штата Виктория.

Как сообщает 9news.com.au, мужчина рисковал потерять выигрыш, поскольку после розыгрыша пропустил "множество звонков" от организаторов. Представители лотерейной компании The Lott рассказали, что когда они звонили, сразу включалась голосовая почта. Поскольку память для сообщений была переполнена, им пришлось много раз набирать номер, чтобы дозвониться.

"Я не могу в это поверить. Боже мой. Я не могу перестать плакать. Если у вас для меня хорошие новости, то они не могли поступить в лучший момент. Моя семья в последнее время пережила тяжелые времена, и это просто лучшая новость", – ответил им мужчина, когда до него все же смогли дозвониться.

Мужчина признался, что "никогда в жизни ничего не выигрывал, а тем более 80 миллионов долларов". Он планирует потратить часть денег на путешествие, а также немного "тишины и покоя".

"Я не был в Италии с десяти лет и все это время мечтал туда вернуться", – сказал он.

Почему игроки могут потерять деньги

Следует отметить, что австралийские игроки не всегда забирают свои выигрыши. По состоянию на начало ноября в этой стране насчитывался 21 неполученный крупный лотерейный приз, общей стоимостью почти 16,14 млн австралийских долларов. Победители могут не знать о своем везении, или не могут доказать право собственности из-за потери билета.

В этой стране действуют "сроки годности" для выигрыша, по истечении которого деньги перечисляются в государственный реестр невостребованных средств. Победители смогут их получить по правительственным каналам, но этот процесс будет значительно сложнее:

в штате Новый Южный Уэльс и на Австралийской столичной территории – это 6 лет после розыгрыша;

и на – это 6 лет после розыгрыша; в Квинсленде – 7 лет;

– 7 лет; Виктория, Тасмания, Северная территория, а также Западная и Южная Австралия – год.

