Победитель в лотерею может потерять $13 млн: какую ошибку допустил везунчик

В Австралии ищут счастливчика, который выиграл в лотерею 20 млн австралийских долларов (почти $13 млн по актуальному курсу). Победитель не зарегистрировался в системе компании-организатора и поэтому его не оповестили об этом.

После того, как 4 ноября стали известны результаты розыгрыша в лотерею Oz Lotto, победа досталась неизвестному игроку из Сиднея. Но местные СМИ сообщили, что он совершил ошибку – не зарегистрировался в клубе лотерейных игроков The Lott.

Не имея регистрационных данных, представители лотереи не имеют возможности связаться с победителем – им неизвестно, кто владеет "золотым" билетом. Представитель The Lott Хат Макинтайр уже выразил надежду, что победитель вскоре сам проверит свой билет и придет за выигрышем.

Известно, что выигрышный билет был приобретен в газетном агентстве Broadway Newsagency в торговом центре Broadway в центре Сиднея. Это единственный билет, победивший в первом дивизионе национальной лотереи, поэтому всем, кто покупал билеты в указанном месте перед розыгрышем, советуют проверить их.

Следует отметить, что в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, победители в Oz Lotto могут получить свой выигрыш в течение шести лет после розыгрыша. Аналогичный срок дается и в Австралийской столичной территории, но в других штатах – другие правила:

Квинсленд – 7 лет;

Виктория, Тасмания, Северная территория, а также Западная и Южная Австралия – год.

По истечении отведенного времени деньги перечисляются в государственный реестр невостребованных средств. Победители смогут их получить по правительственным каналам, но этот процесс будет значительно сложнее. А если этого не произойдет, правительство Нового Южного Уэльса потратит их на инициативы по финансированию общин.

Отмечается, что это не единичный случай – сейчас в Австралии насчитывается 21 неполученный большой лотерейный приз, общей стоимостью почти 16,14 млн австралийских долларов. Победители могут не знать о своем везении, или не могут доказать право собственности из-за потери билета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Южной Австралии супруги выиграли более 1 миллиона австралийских долларов в X Lotto, разделив главный приз с пятью другими победителями по стране. Счастливица назвала этот момент "сюрреалистическим".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!