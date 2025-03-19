Некоторые видео просто удалят: YouTube ввел новые правила для букмекеров и покера

Видео-платформа YouTube с сегодняшнего дня, 19 марта, радикально обновила правила касательно показа азартного контента, включая ставки на спорт и видео о покере. Нормы ужесточились: все видео с упоминаниями "гарантированного выигрыша" будут удалены, а многие другие ролики ограничат в показах.

Видео дня

Как говорится в официальном уведомлении Google, компания признает, что обновление Youtube может ударить по авторам, которые специализируются на азартном контенте. "Мы знаем, что это обновление может повлиять на авторов, которые специализируются на контенте онлайн-гемблинга, но мы считаем, что эти изменения являются необходимым шагом для защиты нашего сообщества, особенно молодых зрителей", – сказано в заявлении компании.

Правила Youtube для гемблинга: что изменилось с 19 марта

Полностью запрещен азартный контент для пользователей моложе 18 лет и тех, кто не вошел в учетную запись. Блокировка касается рекламных объявлений, видео от блогеров, а также онлайн-стримов.

азартный контент для пользователей моложе 18 лет и тех, кто не вошел в учетную запись. Блокировка касается рекламных объявлений, видео от блогеров, а также онлайн-стримов. Блокируется показ видео с логотипами и демонстрацией игр, которые проводятся на сайтах, не прошедших проверку Google.

видео с логотипами и демонстрацией игр, которые проводятся на сайтах, не прошедших проверку Google. Будут ограничены в показах все видео, имеющие контент о нелегальных онлайн-казино. Нелегальность будет учитываться для конкретной страны отдельно.

Согласно данным YouTube, под "неодобренными сайтами азартных игр" подразумеваются ресурсы, которые либо нарушают местные законы, либо не получили специальный статус от YouTube или Google. Обновление платформы представляет собой расширение текущих ограничений, которые уже запрещают размещение внешних ссылок на такие сайты.

Обновленная политика YouTube теперь также затрагивает вводящий в заблуждение контент. Это включает видео, в которых авторы дают обещания прибыли или компенсации потерь, связанных с онлайн-ставками.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 14 апреля Google полностью обновит правила онлайн-рекламы гемблинга через свою платформу Ads. В частности, любой контент со ссылками на игорные сайты будет считаться рекламой.

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