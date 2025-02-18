Правила онлайн-рекламы гемблинга изменятся по всему миру: какой будет новая политика Google

Корпорация Google обновила правила онлайн-рекламы гемблинга через свою платформу Ads. В частности, теперь любой контент со ссылками на гемблинг будет считаться рекламой. Новые требования вступят в силу с 14 апреля. Они изменят условия продвижения азартных игр по всему миру.

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Рекламодателям рекомендуют за оставшиеся 2 месяца пересмотреть свои стратегии продвижения. Речь идет о обновлении правил в разделе "Гемблинг и азартные игры". Основные изменения:

Google будет считать весь контент со ссылками на гемблинг рекламой.

Рекламодатели азартных игр должны следовать местным правилам и иметь действующие сертификаты в нужном регионе. А в список стран с полным запретом на такую рекламу добавили Болгарию, Китай и Египет.

Рекламные акции для "социальных казино" (онлайн-игры, имитирующие казино, но без возможности тратить и выигрывать реальные деньги) также потребуют сертификации. Рекламодатели должны предоставить отказ от ответственности, дающий понять, что для игры не используются реальные деньги.

Mahjong с реальными ставками и казино-игры с виртуальной валютой окажутся под ограничениями.

В целом реклама азартных игр в интернете, включая онлайн-казино, ставки на спорт и продажу лотерейных билетов, останется разрешенной в определенных странах, при условии соблюдения критериев сертификации. Контент, рекламирующий азартные игры, например партнерские сайты, должен соответствовать местным нормам и не содержать ссылок на нелицензированные игорные сервисы.

Реклама офлайн-гемблинга, в том числе покерных турниров и казино как заведений, по-прежнему будет подвергаться ограничениям в зависимости от юрисдикции. "Мы поддерживаем рекламу ответственной игры и требуем, чтобы рекламодатели соблюдали местные законы об азартных играх и отраслевые стандарты", – заявили в Google.

Например, в Украине Google запрещает рекламировать "традиционные" азартные игры и офлайн-казино. А вот реклама продуктов, связанных с азартными играми в интернете, или же с государственными лотереями разрешена.

За нарушение новых правил Google будет блокировать аккаунты. "Учетная запись может быть приостановлена, если у вас есть несколько нарушений или серьезное нарушение. В этом случае показ всех объявлений в заблокированном аккаунте прекратится, и мы больше не сможем принимать от вас рекламу", – предупредили в Google.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине полностью изменят систему контроля за азартными играми. реформа уже началась.

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