Нелегальные казино по всему миру приносят рекордную прибыль: сколько заработали за прошлый год

Доходы нелегальных криптоказино в 2024 году достигли $81,4 млрд – в пять раз больше, чем три года назад. Анонимность, отсутствие регулировки и волатильность криптовалют делают эти платформы особенно опасными для игроков.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные платформы Yield Sec – сервиса, занимающегося мониторингом преступной онлайн-активности. Эта цифра, разница между общим объемом ставок и выплаченными выигрышами, выросла в пять раз по сравнению с показателями трехлетней давности.

Аналитики отмечают, что в мире функционируют десятки тысяч таких казино, в основном зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Они обслуживают миллионы игроков, часто без регуляторного контроля. Средний депозит в криптоказино в 10 раз превышает средние показатели на лицензированных платформах, что свидетельствует о высоком уровне риска и привлечении игроков с большими финансовыми ресурсами.

Несмотря на запреты во многих странах – от США до Китая и ЕС такие платформы активно используют схемы обхода блокировок. С помощью VPN, зеркал сайтов и криптовалютных платежных систем пользователи могут беспрепятственно пополнять счета и делать ставки без следа.

Особую опасность представляет анонимность игроков. По словам аналитика Social Market Foundation Джеймса Нойеса, отсутствие проверки личности, геолокации или финансовой стабильности пользователей делает эти сайты потенциально опасными для людей с игровой зависимостью. Регуляторы и лицензированные операторы часто игнорируют проблему, позволяя криптоказино расширяться бесконтрольно.

Еще один фактор риска – волатильность криптовалют. Курсы цифровых активов могут изменяться на десятки процентов за считанные часы, что придает еще больше непредсказуемости к и без того хаотическому миру нелегальных азартных игр. Бывшие игроки, сражавшиеся с зависимостью, признаются, что именно благодаря криптовалютам потеряли контроль над ставками еще быстрее.

В ответ на угрозу Комиссия по азартным играм Великобритании в апреле 2024 года направила 287 предписаний на закрытие нелегальных платформ, использующих криптовалюту в качестве платежного средства. Но аналитики признают: борьба с таким масштабом деятельности – игра в долгую.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, политика Дональда Трампа начала влиять даже на азартные игры : изменения в таможенных тарифах повлекли за собой нестабильность на рынке, испытавшие на себе и казино, и букмекеры. Впрочем, по словам аналитиков роста внутреннего спроса, популярность цифровых ставок и потенциальная легализация в новых штатах дают шанс не только выжить, но и укрепить позиции.

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