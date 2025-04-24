Новые правила азартных игр в Украине: в Нацсовете объяснили важный нюанс

В Украине урегулировали правила рекламы азартных игр – новые правила действуют с 1 апреля. Впрочем, распространять ее в медиа до утверждения органами сорегулирования все равно пока нельзя.

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Об этом сообщили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Организация опубликовала разъяснение новых правил рекламирования азартных игр, которые были введены Законом Украины № 4116-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

В нем говорится о регулировании рекламы азартных игр, торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми проводится деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры. В Нацсовете отметили, что органы совместного регулирования в медиасфере определяют требования к распространению рекламы азартных игр путем принятия соответствующих кодексов.

"Эта специальная норма согласуется с общими подходами статьи 3-1 Закона о содействии и поощрении государством развития саморегулирования в этой сфере и определения органами совместного регулирования в случаях, предусмотренных Законом Украины "О рекламе" и Законом Украины "О медиа", требований к распространению рекламы в медиа. утверждение органами совместного регулирования в различных областях медиа (аудиовизуальных, аудиальных, онлайн-, печатных медиа и платформ общего доступа к видео) кодексов (правил), которые будут определять требования к распространению в медиа рекламы азартных игр", – говорится в разъяснении.

Кроме того, отмечается, что новая редакция статьи 22-1 запрещает рекламу азартных игр, но устанавливает исключения, когда такая реклама разрешена:

в линейных аудиовизуальных и аудиальных медиа с 23 до 6 часов;

в специализированных изданиях, посвященных азартным играм и/или спорту, которые предназначены для лиц старше 21 года;

в зарегистрированных в соответствии с Законом Украины "О медиа" онлайн-медиа, предназначенных для лиц старше 21 года;

в зарегистрированных в соответствии с Законом Украины "О медиа" нелинейных аудиовизуальных медиа при условии применения технической возможности по направлению рекламы на лиц старше 21 года;

на платформах общего доступа к информации, платформах совместного доступа к видео, в поисковых системах (поисковых сервисах) — при условии применения технической возможности таких платформ и систем (сервисов) для направления рекламы лиц старше 21 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, закон о регулировании организации и проведении азартных игр и лотерей, предусматривающий запрет рекламы азартных игр и спонсорства азартных игр вступил в силу с 1 апреля. внедрил ограничение доступа к нелегальным игровым вебсайтам и мобильным приложениям.

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