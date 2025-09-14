Несмотря на выигрыш в азартных играх, придется отдать часть государству: какой налог украинцы должны платить

В Украине любой выигрыш в лотерею или азартную игру автоматически облагается налогами в размере 23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор). Уплату осуществляет организатор при выдаче приза, а игрок получает только "чистую" сумму после отчислений.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины. Если вы сорвали куш в государственной лотерее или получили крупный приз в казино, нужно помнить, что с этой суммы обязательно придется уплатить налоги.

Как облагаются налогами выигрыши в Украине

Согласно Налоговому кодексу Украины (п.п. 164.2.8 ст. 164), выигрыши и призы включаются в состав общего налогооблагаемого дохода граждан. Это означает, что любая выплата – денежная или в виде имущества подлежит налогообложению. По состоянию на 2025 год выигрыш в лотерею облагается налогом по ставке:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

– налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 5% – военный сбор.

Таким образом, общий налог составляет 23% от суммы выигрыша. Уплата налога осуществляется не самостоятельно игроком, а организатором азартных игр. То есть, когда вы получаете выигрыш, организатор сразу удерживает 23% и перечисляет их в бюджет.

Это правило касается любых выигрышей, независимо от того, это наличные, или автомобиль, или квартира. Если выигрыш выдается в материальной форме, его рыночная стоимость также облагается налогом. Согласно ст. 168 НКУ, налоги уплачиваются в сроки, определенные для месячного налогового периода, то есть фактически – при выплате приза.

Почему важно знать о налогах

Многие игроки считают, что выигрыш – это "чистые деньги", однако на практике любой выигрыш в Украине автоматически уменьшается почти на четверть. Например:

выигрыш в 100 000 грн на руки принесет лишь 77 000 грн;

на руки принесет лишь выигрыш в 1 млн грн уменьшится до 770 000 грн.

Поэтому планировать расходы на выигрыш стоит уже с учетом обязательных налоговых отчислений. Регулирование азартных игр в Украине осуществляется Законом № 768-IX от 14 июля 2020 года "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

все ставки, выигрыши и операции фиксируются в онлайн-системе организатора, которая контролируется государством;

выплаты осуществляются исключительно в безналичной форме через банковскую систему, что делает невозможным уклонение от уплаты налогов;

любая форма выигрыша (денежная или материальная) является объектом налогообложения.

