Опасный курьез: сайт для игроманов в Бельгии заманивал их в нелегальные казино

Официальный бельгийский сайт, предназначенный для помощи при игровой зависимости, по ошибке перенаправлял пользователей на сторонний ресурс с рекламой нелегальных французских онлайн-казино. Это идет вразрез с бельгийскими законами в отношении азартных игр и и их рекламы.

Речь идет о портале gokhulp.be, пишет бельгийское издание HLN. Как заявила менеджер проекта, это "абсолютно не было целью".

Gokhulp.be – официальный бельгийский сайт помощи при игромании, в том числе включаетразделы с поддержкой, форумами, психологическими ресурсами.

Проблема была обнаружена на франкоязычной версии сайта.

Выяснилось, что старый доменный адрес aide-aux-joueurs.be был выкуплен "хитрыми захватчиками доменов" после того, как официальный сайт сменил своё название на joueurs-aide-en-ligne.be.

Новые владельцы использовали старый домен для рекламы нелегальных казино.

По словам веб-разработчика, ситуации, когда старые д оменные имена попадают в руки недобросовестных лиц , случаются довольно часто.

Как только ошибка была обнаружена, ссылку заменили на правильную, а все остальные ссылки на сайте проверили.

В Бельгии с 2023 года действует жесткое законодательство о рекламе азартных игр, включая ставки на спорт – она полностью запрещен на ТВ, радио, в кино, печатной прессе, на улицах, в онлайн-медиа и соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, В Греции расследуют дело об отмывании денег через букмекерские конторы. Среди подозреваемых– высокопоставленные чиновники и государственные служащие, чьи расходы на азартные игры не соответствуют их задекларированным доходам.

