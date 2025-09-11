УкраїнськаУКР
русскийРУС

Опасный курьез: сайт для игроманов в Бельгии заманивал их в нелегальные казино

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
72
Игровая рулетка. Иллюстрация

Официальный бельгийский сайт, предназначенный для помощи при игровой зависимости, по ошибке перенаправлял пользователей на сторонний ресурс с рекламой нелегальных французских онлайн-казино. Это идет вразрез с бельгийскими законами в отношении азартных игр и и их рекламы.

Видео дня

Речь идет о портале gokhulp.be, пишет бельгийское издание HLN. Как заявила менеджер проекта, это "абсолютно не было целью".

Главное, что нужно знать

  • Gokhulp.be – официальный бельгийский сайт помощи при игромании, в том числе включаетразделы с поддержкой, форумами, психологическими ресурсами.
  • Проблема была обнаружена на франкоязычной версии сайта.
  • Выяснилось, что старый доменный адрес aide-aux-joueurs.be был выкуплен "хитрыми захватчиками доменов" после того, как официальный сайт сменил своё название на joueurs-aide-en-ligne.be.
Как выглядела опасная ссылка
  • Новые владельцы использовали старый домен для рекламы нелегальных казино.
  • По словам веб-разработчика, ситуации, когда старые доменные имена попадают в руки недобросовестных лиц, случаются довольно часто.
  • Как только ошибка была обнаружена, ссылку заменили на правильную, а все остальные ссылки на сайте проверили.
  • В Бельгии с 2023 года действует жесткое законодательство о рекламе азартных игр, включая ставки на спорт – она полностью запрещен на ТВ, радио, в кино, печатной прессе, на улицах, в онлайн-медиа и соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, В Греции расследуют дело об отмывании денег через букмекерские конторы.  Среди подозреваемых–  высокопоставленные чиновники и государственные служащие, чьи расходы на азартные игры не соответствуют их задекларированным доходам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!