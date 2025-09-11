Видео дня
Опасный курьез: сайт для игроманов в Бельгии заманивал их в нелегальные казино
Официальный бельгийский сайт, предназначенный для помощи при игровой зависимости, по ошибке перенаправлял пользователей на сторонний ресурс с рекламой нелегальных французских онлайн-казино. Это идет вразрез с бельгийскими законами в отношении азартных игр и и их рекламы.
Речь идет о портале gokhulp.be, пишет бельгийское издание HLN. Как заявила менеджер проекта, это "абсолютно не было целью".
Главное, что нужно знать
- Gokhulp.be – официальный бельгийский сайт помощи при игромании, в том числе включаетразделы с поддержкой, форумами, психологическими ресурсами.
- Проблема была обнаружена на франкоязычной версии сайта.
- Выяснилось, что старый доменный адрес aide-aux-joueurs.be был выкуплен "хитрыми захватчиками доменов" после того, как официальный сайт сменил своё название на joueurs-aide-en-ligne.be.
- Новые владельцы использовали старый домен для рекламы нелегальных казино.
- По словам веб-разработчика, ситуации, когда старые доменные имена попадают в руки недобросовестных лиц, случаются довольно часто.
- Как только ошибка была обнаружена, ссылку заменили на правильную, а все остальные ссылки на сайте проверили.
- В Бельгии с 2023 года действует жесткое законодательство о рекламе азартных игр, включая ставки на спорт – она полностью запрещен на ТВ, радио, в кино, печатной прессе, на улицах, в онлайн-медиа и соцсетях.
