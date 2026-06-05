Netflix снимет сериал о казино: кто в главных ролях

Стриминговая платформа Netflix анонсировала 8-серийную драму The Roman, которая погрузит зрителей в ожесточенный и опасный мир современного игорного бизнеса Лас-Вегаса. Главную роль в сериале исполнит лауреат "Золотого глобуса" Оскар Айзек, который также выступит исполнительным продюсером проекта.

Об этом сообщили в Netflix. Отмечается, что новый проект станет частью нового творческого соглашения с продюсерской компанией Айзека Mad Gene.

О чем сериал

Драма разворачивается в мировой "столице казино" – американском Лас-Вегасе. В центре истории — президент самого популярного отеля-казино в городе Роберт "Бобби Ред" Редман (Оскар Айзек). Чтобы удержать власть, защитить свой бизнес и расширить сферы влияния, главный герой вынужден идти на отчаянные шаги и играть по максимально высоким ставкам.

Звездный актерский состав

Бетти Гилпин сыграет Марлу Блейк — грозную жену Бобби, блестящую юристку с большими связями, которая ориентируется в самых темных уголках города не хуже своего мужа.

сыграет Марлу Блейк — грозную жену Бобби, блестящую юристку с большими связями, которая ориентируется в самых темных уголках города не хуже своего мужа. Алек Болдуин воплотит образ Пола "Примо" Кларка — легендарного, хладнокровного бизнес-стратега, многолетнего председателя организации и приемного отца Бобби, который любит заставлять своих протеже бороться за его благосклонность.

воплотит образ Пола "Примо" Кларка — легендарного, хладнокровного бизнес-стратега, многолетнего председателя организации и приемного отца Бобби, который любит заставлять своих протеже бороться за его благосклонность. Дэвид Костабайл появится в роли Билла Саверика — владельца конкурирующего казино и давнего соратника главного героя, который постоянно балансирует между преданной дружбой и жестокой бизнес-конкуренцией.

появится в роли Билла Саверика — владельца конкурирующего казино и давнего соратника главного героя, который постоянно балансирует между преданной дружбой и жестокой бизнес-конкуренцией. Шалом Брюн-Франклин сыграет Джессику Кристин "Джей Си" Гриффин — амбициозную восходящую звезду казино, которая работает хостес и фиксером для VIP-клиентов, скрывая собственные масштабные планы на будущее.

сыграет Джессику Кристин "Джей Си" Гриффин — амбициозную восходящую звезду казино, которая работает хостес и фиксером для VIP-клиентов, скрывая собственные масштабные планы на будущее. Джимми О. Ян исполнит роль Рича Цзы — утонченного топ-менеджера с итонским образованием, который выступает главным соперником Бобби Редмана.

Кто создает проект

Шоураннерами сериала являются создатели "Миллиардов" Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, которые в свое время написали сценарий культового покерного триллера "Шулеры". Исполнительный продюсер – легендарный режиссер Мартин Скорсезе, а режиссером первых двух серий является Джей Си Чендор. Дата премьеры пока не объявлена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 июня Netflix изымет из своей библиотеки спортивную драму Two for the Money ("Деньги на двоих"). Лента с Аль Пачино и Мэттью Макконахи в главных ролях покидает платформу из-за плановой ротации контента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!