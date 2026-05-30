Netflix уберет культовый фильм о ставках с Аль Пачино: когда картина исчезнет с платформы

Стриминговый сервис Netflix удалит из своей библиотеки спортивную драму Two for the Money ("Деньги на двоих") уже 15 июня. Лента с Аль Пачино и Мэттью Макконахи в главных ролях покидает платформу из-за плановой ротации контента.

После удаления с Netflix фильм можно будет посмотреть на других площадках, в частности на Amazon Prime Video, Tubi и Pluto TV. Об этом пишет издание Men's Journal.

Картина вышла на экраны в 2005 году. Режиссером стал Ди Джей Карузо, а сценарий написал Дэн Гилрой. Вместе с Пачино и Макконахи в фильме сыграли Рене Руссо, Джереми Пивен и Арманд Ассанте.

Сюжет разворачивается вокруг бывшего футболиста Брэндона Лэнга. Из-за травмы он вынужден уйти из спорта и начать карьеру в бизнесе спортивных прогнозов. Герой Макконахи устраивается к Уолтеру Абрамсу – владельцу крупной компании, продающей аналитику и ставки состоятельным клиентам.

Фильм подробно показывает внутреннюю кухню индустрии спортивного беттинга, агрессивные продажи прогнозов и психологическую зависимость от азартных игр. Главный конфликт разворачивается между персонажами Пачино и Макконахи на фоне крупных ставок и постоянных манипуляций.

Почему фильм считают культовым

В прокате "Деньги на двоих" провалились, собрав всего около $30,5 млн. Критики также встретили картину прохладно: она получила 22% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и 50 баллов из 100 на Metacritic.

Несмотря на это, люди из сферы беттинга и гемблинга со временем признали ленту культовой. Фильм считают одной из немногих голливудских работ, которая реалистично изобразила индустрию спортивных ставок задолго до того, как в США массово легализовали онлайн-гемблинг.

Как гемблинг получил бесплатную рекламу на Netflix

В документальном фильме Louis Theroux: Inside the Manosphere на платформе Netflix в кадре неоднократно появляется брендинг криптоказино Rainbet и, эпизодически, Stake. Однако речь идет не об интеграции рекламы, а об использовании архивного контента со стримов инфлюенсеров.

Журналисты прямо называют это "неожиданной экспозицией" или фактически бесплатной рекламой. В результате Rainbet получил:

глобальный охват аудитории Netflix;

присутствие в популярном документальном контенте;

узнаваемость без затрат на рекламу.

В то же время контекст фильма может быть неоднозначным для бренда, ведь лента исследует противоречивую онлайн-субкультуру.

Как сообщал OBOZ.UA, также песню, победившую на Евровидении, регистрируют как торговую марку для азартных игр. Мы разобрались, что это значит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!