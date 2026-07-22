"Невероятное завершение выходных": мужчина купил лотерейный билет онлайн и стал миллионером

В Ирландии появился уже 16-й лотерейный миллионер с начала 2026 года. Игрок из Дублина выиграл главный приз Daily Millions в размере 1 млн евро, купив билет онлайн накануне розыгрыша.

Об этом сообщила Национальная лотерея Ирландии. Как пишет The Irish Sun, победитель угадал шесть основных чисел и бонусное число во время дневного тиража.

Билет был куплен через официальный сайт лотереи. После розыгрыша организаторы отправили владельцу сообщение с просьбой войти в личный кабинет и связаться со службой выплаты призов. Впрочем, победитель еще не появился публично и пока остается анонимным.

Представительница Национальной лотереи Сара Орр отметила, что для победителя "это невероятное завершение выходных". После оформления документов он получил приглашение в специальную комнату победителей, где традиционно вручают крупнейшие призы.

В лотерее также напомнили о других недавних победителях. В конце июня синдикат из Лимерика выиграл почти 15,7 тыс. евро в EuroMillions, а участники уже рассказали, что планируют потратить деньги на отпуск. Еще один житель графства Роскоммон получил более 18,4 тыс. евро в игре Match 5 Lotto и заявил, что потратит выигрыш на ремонт дома.

С начала года это уже 16-й случай, когда игрок Национальной лотереи Ирландии становится миллионером. Такая статистика свидетельствует об активности рынка лотерей в стране, где крупнейшие призы регулярно разыгрываются как в традиционных тиражах, так и в онлайн-формате.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как мужчина купил лотерейный билет за $100 и стал мультимиллионером. Счастливчик уверяет, что не сразу поверил в свою удачу.

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