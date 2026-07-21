Подумал, что это ошибка: мужчина купил лотерейный билет за $100 и стал мультимиллионером

Житель города Нью-Браунфелс в штате Техас (США) выиграл главный приз мгновенной лотереи $20 Million Supreme – 20 млн долларов. Счастливый билет он приобрел в местном магазине за 100 долларов.

По словам счастливчика, он покупает скретч-билеты уже около 15 лет и больше всего ценит в них возможность узнать результат сразу после покупки. Техасская лотерея не разглашает имя победителя, пишет LMT Online.

"Моя первая реакция была: "Ого!". После того как стер защитный слой, я снова и снова проверял билет, чтобы убедиться, что все номера совпадают. Наверное, пересмотрел его с десяток раз", – рассказал победитель.

Полученные средства он планирует использовать для погашения долгов, а также инвестировать в образование своих детей и внуков. По словам американца, такого выигрыша должно хватить, чтобы обеспечить будущие поколения семьи.

Счастливый билет был приобретен в магазине H-E-B Food Store №694 в Нью-Браунфелсе. По правилам Техасской лотереи, продавец также может получить бонус в размере до 10 тыс. долларов за продажу билета с главным выигрышем.

В то же время этот джекпот стал последним главным призом в игре $20 Million Supreme. Организатор сообщил, что все четыре главных выигрыша по 20 млн долларов уже разыграны.

При этом в лотерее еще остаются два приза по 100 тыс. долларов и сотни тысяч меньших выигрышей. В целом призовой фонд игры превышает 829 млн долларов. Победители могут обратиться за выплатой до 17 февраля 2027 года.

Шансы выиграть любой приз в этой лотерее составляют 1 к 3,49, если учитывать даже выигрыши, которые лишь окупают стоимость билета. В то же время шансы именно на главный джекпот несравненно ниже, что делает подобные выигрыши исключительными даже по американским меркам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинец выиграл в лотерею благодаря необычному билету. Победитель уже получил свой приз и рассказал, что не использует никакой специальной системы игры.

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