Почти 5 млн грн с каждой: сразу трех блогеров в Украине оштрафовали за рекламу казино. Названы имена

Трех украинских блогерш – Александру Гилку (@gіlka_oleksandra), Лидию Рому (@lіdiya_roma) и Владиславу Константинову (@konstantуnova.vladyslava) – оштрафовали за незаконную рекламу азартных игр. Каждая из них должна будет заплатить по 4,8 млн грн.

Об этом сообщил регулятор рынка госагентство "ПлейСити". Отмечается, что блогерши на своих страницах в соцсетях размещали контент с рекламой онлайн-казино.

"В своих постах они демонстрировали "выигрыши", комментировали игру от первого лица и призывали аудиторию "попытать удачу". Также использовали реферальные ссылки под видом "для моих" или "забирай себе", – говорится в сообщении.

Реклама, как утверждает регулятор, имела фейковые признаки "выигрышей" и вводила пользователей в заблуждение, а ее содержание создавало положительный образ азартных игр. Нарушения были выявлены во время мониторинга социальной сети Instagram.

"Такие материалы особенно опасны тем, что охватывают также несовершеннолетнюю аудиторию . А это прямое нарушение законодательства Украины", – констатировали в "ПлейСити".

В целом в III квартале 2025 года в Украине заблокировали 865 сайтов онлайн-казино и наложили штрафы на 24 млн грн за незаконную рекламу. Также государственный бюджет получил 592,7 миллиона гривен от лицензионных платежей, что демонстрирует экономический эффект от упорядочения рынка. Цифровые инструменты и технологии также играют ключевую роль в борьбе с нелегальной деятельностью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство цифровой трансформации выдало три указа о новом регулировании казино в Украине. Среди прочего, вводится требование компенсировать в 10-кратном размере проигрыши игроков, которым запрещено предоставлять азартные услуги.

