Незаконные азартные игры под видом "спортивного покера": в Украине разоблачили очередной нелегальный клуб

В Ивано-Франковске организатор незаконных азартных игр работал с мая 2024-го по март 2025-го, замаскировав клуб под спортивный покер и брал 10% комиссии с каждого банка. Суд оштрафовал его на 680 тысяч гривен и запретил управлять заведениями досуга на год.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из материалов дела. По материалам уголовного дела, обвиняемый начал свою незаконную деятельность еще в мае 2024 года.

До 12 марта 2025 года он систематически организовывал азартные игры без каких-либо лицензий в клубе спортивного покера "Бостон". Суть схемной деятельности заключалась в том, что заведение под видом легального клуба проводило азартные игры в покер с реальными ставками на деньги.

По замыслу обвиняемого, участники обменивали собственные средства на фишки, которые далее использовались для ставок за игровым столом. Хотя игра не имела временных ограничений, ставки были четко фиксированы и не прогрессировали, что обычно является признаком контролируемой азартной игры.

Чтобы избежать юридической ответственности, организатор азартных игр применял специальную терминологию и маскировал игру под спортивный покер. В частности, азартные игры он официально называл "одноствольным турниром", что на самом деле было простым денежным соревнованием. Такой подход вводил в заблуждение не только игроков, но и контролирующие государственные органы.

Во время игры с каждого сформированного банка (пота) обвиняемый удерживал комиссию в размере 10% в свою пользу, что и стало источником его прибыли от незаконной деятельности. При этом игроки могли в любой момент прекратить участие и обменять остатки фишек на наличные прямо в клубе.

Суд тщательно изучил все материалы дела и пришел к выводу, что организатор действовал умышленно и сознательно нарушал законодательство Украины, организуя азартные игры без лицензии. Он вводил в заблуждение игроков и государственные структуры, пытаясь замаскировать незаконный бизнес под вид легального спортивного покера.

В результате Ивано-Франковский городской суд признал мужчину виновным в уголовном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 680 тысяч гривен, а также запретили в течение года занимать административные и руководящие должности в заведениях досуга, клубах, барах и игровых залах.

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