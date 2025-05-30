Работали даже во время комендантского часа: в Киеве накрыли нелегальное онлайн-казино

Украинские правоохранители разоблачили на Киевщине три нелегальных онлайн-казино. Они находились в Белой Церкви, Вишневом и Мироновке.

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Как сообщили в Бюро экономической безопасности, подпольные залы не имели лицензии и зарегистрированного юридического лица и не платили налоги. Все они были расположены на первых этажах жилых домов и в коммерческих помещениях. Работали круглосуточно и во время комендантского часа, без вывесок или наружной рекламы. Вход контролировали камеры видеонаблюдения.

"Во время обысков детективы БЭБ изъяли более 30 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры, кассовую технику", - говорится в сообщении.

Также правоохранители обыскали дома фигурантов. Там изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители и черновую бухгалтерию.

Сейчас организатору и двум исполнителям сообщили о подозрениях по ч.3 ст. 28 и ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр и лотерей, совершенные организованной преступной группой).

Ранее в Киеве прекратили деятельность другого незаконного онлайн-казино. Его ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн, а количество активных игроков нелегального азартного заведения достигало 18 тыс. По информации следствия, фигуранты "работали" из дома, используя персональные компьютеры, серверы и специальное программное обеспечение. Платежи осуществлялись через запрещенные российские платежные системы. Установлено, что платформа функционировала в скрытом сегменте интернета (DarkNet).

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове местный житель под видом продуктового магазина с вывесками "Продукты" и "Мороженое" открыл подпольное казино. Игрокам за 300 гривен входного взноса предоставляли доступ к игровым автоматам.

Кроме того, российские спецслужбы используют онлайн-казино как платформу для вербовки зависимых от азартных игр украинцев, шантажируя их и привлекая к диверсиям. Спецслужбы призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных попытках воздействия.

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