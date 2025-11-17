НФЛ взялась за ставки: какие виды прогнозов хотят запретить

Национальная футбольная лига (NFL) США разослала меморандум руководителям клубов, в котором сообщила об активной работе с регуляторами штатов и букмекерскими партнерами. Цель – ограничить или запретить определенных видов проп-ставок (prop bets), которые, по мнению лиги, представляют риск для целостности соревнований.

Как пишет ESPN, в документе перечислены категории ставок, которые лига считает проблемными или уже запрещенными в сотрудничестве со своими партнерами:

ставки, связанные с травмами игроков, решениями судейства,

с результатами или с участием одного лица в одном эпизоде (one-person/one-play)

с событиями, определенными заранее.

Также в меморандуме упоминается, что рынки прогнозов рассматриваются как нежелательные для участия игроков и клубного персонала. Участником такого рынка является, к примеру платформа Polymarket.

Как объясняют в Reuters, этот шаг стал реакцией на серию масштабных расследований и судебных дел в сфере спортивных ставок – в частности на инциденты, связанные с расследованиями в НБА и последними обвинениями, которые коснулись бейсбола (MLB). Именно эти события заставили лиги и букмекеры пересмотреть, какие рынки представляют повышенный риск манипуляций.

НФЛ в меморандуме отмечает, что определенные проп-ставки "несут особые риски" для восприятия болельщиков, репутации лиги и безопасности игроков и судей, и призывает регуляторов активнее работать над соответствующими ограничениями. Такие действия, по сообщениям, ведутся "законодательными, регуляторными и операционными" инструментами в разных штатах США.

В то же время часть медиа и аналитиков отмечает, что практическое влияние этих ограничений может быть ограниченным, поскольку многие из упомянутых категорий ставок не являются широко распространенными среди легальных операторов, а некоторые рынки предложений бывают доступны только в нишевых или нерыночных продуктах. Эксперты также указывают, что заявление имеет в целом символическое значение, демонстрируя намерения защитить целостность спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее криптобетинговая платформа Polymarket фактически вернулась на американский рынок, с которого она ушла в 2022 году из-за требований Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Без какого-либо официального объявления компания запустила бета-тестирование своих ставок для некоторых пользователей в США.

