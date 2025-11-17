Polymarket вернулась в США, но есть нюанс: для кого теперь доступны ставки

Криптобетинговая платформа Polymarket фактически вернулась на американский рынок, с которого она ушла в 2022 году из-за требований Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Без какого-либо официального объявления компания запустила бета-тестирование своих ставок для некоторых пользователей в США.

Как сообщает Bloomberg, об этом на конференции Cantor Fitzgerald заявил основатель Polymarket Шейн Коплан. Как отмечается, платформа полностью функциональна – пользователи могут делать ставки на реальные контракты, но до полноценного запуска еще надо сделать несколько последних шагов.

"Биржа в США фактически работает, и люди проходят процесс привлечения. Фактически она находится на стадии бета-тестирования", – заявил Коплан.

Это знаменует официальное возвращение Polymarket в США после того, как в 2022 году CFTC наложила на компанию $1,4 млн штрафа, признав ее незарегистрированным игроком биржевого рынка, который предлагает незарегистрированные контракты на бинарные опционы. Позже деятельностью компании заинтересовался американский Минюст, но в июле 2025 года расследование было официально закрыто, и тогда же Polymarket приобрел лицензированную биржу деривативов и клиринговую организацию QCX, что заложило регуляторную основу для возвращения на американский рынок.

"Это самый быстрый выход на рынок, который кто-либо когда-либо осуществлял. Безусловно, это было сложной задачей, но наша команда была невероятной и сделала это возможным", – констатировал Коплан.

Следует отметить, что ограничение деятельности не помешало Polymarket получить бешеную популярность благодаря ставкам во время президентских выборов в США осенью 2024 года. Следует отметить, что возвращение платформы стало очередным подтверждением криптооптимистических настроений администрации президента Дональда Трампа.

Непосредственно перед заявлением Коплана Polymarket заключила эксклюзивное партнерство с Yahoo Finance. В ближайшие месяцы провайдер финансовой информации добавит раздел рынков предсказаний с данными по ключевым экономическим, политическим и рыночным событиям.

Также OBOZ.UA сообщал ранее, что показатели на Polymarket могут быть существенно завышенными. Эксперты из Колумбийского университета обнаружили на площадке массовые случаи wash trading, то есть имитации торговли

