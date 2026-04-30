Никаких выплат в 99%: почему нелегальные онлайн-казино не выплачивают выигрыши украинцам

Нелегальные казино существуют лишь для того, чтобы забрать деньги – и исчезнуть. Принцип таких платформ: никаких выигрышей, никаких правил, никакой ответственности.

Об этом рассказал руководитель государственного регулятора игорного рынка "ПлейСити" Геннадий Новиков. Поскольку такие площадки постоянно находятся под угрозой блока, они стремятся как можно быстрее вывести деньги клиентов, пишет "Апостроф".

Логика нелегального гемблинга

По словам Новикова, логика нелегального бизнеса проста: такие платформы сознательно работают вне закона и заинтересованы лишь в сиюминутном заработке.

"Оно сознательно пошло под статью Уголовного кодекса. Поэтому нарушить права игрока для него – это наименьшее зло, которое оно делает", – объясняет глава госрегулятора.

Схема проста: сегодня казино есть, регулятор его блокирует – завтра его уже нет. Именно поэтому операторы стараются забрать максимум денег как можно быстрее. По словам Новикова, в 99% случаев никаких выплат игроки не получают.

Блогеры и "выигрыши": как устроена реклама

Отдельно руководитель ПлейСити развенчал популярную схему продвижения через блогеров. По его словам, большинство таких "отзывов о выигрыше" – это прямая ложь.

ПлейСити фиксировало случаи, когда блогеры рекламировали даже легальный игорный бизнес – и регулятор проверял: является ли такой блогер реальным игроком компании. Оказывалось, что нет.

"Этот блогер даже не играл – они просто нарисовали себе выписку из какого-то банка, что они что-то выиграли. Им казино заплатило для того, чтобы по их ссылке пошло играть больше игроков", – объяснил Новиков.

Такая реклама, по его словам, является не только неэтичной, но и незаконной – она нарушает Закон о рекламе, вводя потребителей в заблуждение.

Как не попасть в ловушку

Проверяйте лицензию – легальные казино в Украине работают под надзором "ПлейСити".

Не доверяйте блогерам – "скриншоты выигрышей" легко подделать.

Помните: нелегальное казино не обязано выплачивать никаких выигрышей – и не выплатит.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине резко возросло количество людей, которые попадают в Реестр самоограничения от азартных игр, т.н. реестр лудоманов. Речь идет как о добровольных заявлениях, так и о случаях, когда ограничения инициируют родственники. Ежемесячно список пополняется в среднем на тысячу человек.

