Украинцев массово "записывают" в реестр лудоманов: кто и как туда попадает

В Украине резко возросло количество людей, которые попадают в Реестр самоограничения от азартных игр, т.н. реестр лудоманов. Речь идет как о добровольных заявлениях, так и о случаях, когда ограничения инициируют родственники. Ежемесячно список пополняется в среднем на тысячу человек.

Так, за первые четыре месяца 2026 года через специальную платформу в реестр добавилось более 3000 человек. Об этом свидетельствуют данные регулятора рынка азартных игр "ПлейСити".

Для сравнения, с июня по декабрь 2025 года таких заявлений было около 300. То есть динамика выросла примерно в десять раз.

Как работает реестр

Реестр самоограниченных лиц – это база, в которую вносят людей с запретом на участие в азартных играх. После внесения в список игрок не может:

пользоваться онлайн-казино;

делать ставки;

посещать наземные игорные заведения.

Операторы (букмекеры, казино и т. д.) обязаны проверять клиентов. Если игрок фигурирует в "черном списке", ему должны заблокировать доступ.

Срок ограничений определяется заранее и не может быть отменен досрочно:

от 6 месяцев до 3 лет – для самоограничения игрока;

до 6 месяцев – для ограничения по заявлению родственников (с возможностью продления).

После завершения срока доступ восстанавливается автоматически, если заявление не продлили.

Кто может попасть в реестр

Есть несколько оснований для внесения:

добровольное заявление самого игрока;

самого игрока; обращение родственников первой степени родства;

первой степени родства; решение суда.

Чаще всего речь идет именно о самостоятельном ограничении. На сайте "ПлейСити" доступно онлайн-заявление, которое можно подать без дополнительных процедур.

Почему цифры растут

Резкое увеличение количества заявлений связано с несколькими факторами:

упрощение процедуры через онлайн-доступ;

рост внимания к проблеме игровой зависимости;

более активное использование инструментов ответственной игры.

Сам реестр является частью государственного контроля рынка азартных игр. Его наличие – одно из условий работы лицензированных операторов.

