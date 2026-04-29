Украинцев массово "записывают" в реестр лудоманов: кто и как туда попадает
В Украине резко возросло количество людей, которые попадают в Реестр самоограничения от азартных игр, т.н. реестр лудоманов. Речь идет как о добровольных заявлениях, так и о случаях, когда ограничения инициируют родственники. Ежемесячно список пополняется в среднем на тысячу человек.
Так, за первые четыре месяца 2026 года через специальную платформу в реестр добавилось более 3000 человек. Об этом свидетельствуют данные регулятора рынка азартных игр "ПлейСити".
Для сравнения, с июня по декабрь 2025 года таких заявлений было около 300. То есть динамика выросла примерно в десять раз.
Как работает реестр
Реестр самоограниченных лиц – это база, в которую вносят людей с запретом на участие в азартных играх. После внесения в список игрок не может:
- пользоваться онлайн-казино;
- делать ставки;
- посещать наземные игорные заведения.
Операторы (букмекеры, казино и т. д.) обязаны проверять клиентов. Если игрок фигурирует в "черном списке", ему должны заблокировать доступ.
Срок ограничений определяется заранее и не может быть отменен досрочно:
- от 6 месяцев до 3 лет – для самоограничения игрока;
- до 6 месяцев – для ограничения по заявлению родственников (с возможностью продления).
После завершения срока доступ восстанавливается автоматически, если заявление не продлили.
Кто может попасть в реестр
Есть несколько оснований для внесения:
- добровольное заявление самого игрока;
- обращение родственников первой степени родства;
- решение суда.
Чаще всего речь идет именно о самостоятельном ограничении. На сайте "ПлейСити" доступно онлайн-заявление, которое можно подать без дополнительных процедур.
Почему цифры растут
Резкое увеличение количества заявлений связано с несколькими факторами:
- упрощение процедуры через онлайн-доступ;
- рост внимания к проблеме игровой зависимости;
- более активное использование инструментов ответственной игры.
Сам реестр является частью государственного контроля рынка азартных игр. Его наличие – одно из условий работы лицензированных операторов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!