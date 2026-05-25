"Никс" сразятся с "Кавальерс": кто победит в решающем матче финала Востока

По мнению букмекеров, "Нью-Йорк Никс" может оформить выход в финал сезона НБА уже 26 мая. По прогнозам, эта команда победит в 4-м матче финала Восточной конференции "Кливленд Кавальерс", чем доведет счет серии до победных 4:0.

По данным vbet, в 4 матче серии на победу "Никс" действует коэффициент 1.67. Для "Кавальерс" – 2.17.

При этом самым вероятным исходом матча в основное время букмекерам видится победа "Никс". Для этого действует коэффициент 1.75.

На победу "Кливленда" установлен коэффициент 2.38. На ничью – 13.00.

В настоящее время команды сыграли уже 3 поединка. В первом победу одержали "Никс" – 115:104. Во втором победили также они – 109:93. В третьем победа тоже была за "Нью-Йорком" – 121:108. Таким образом, общий счет серии составляет 3:0 в пользу "Никс".

Следующая игра пройдет 26 мая на площадке "Кливленда".

В 1/4 финала конференции "Нью-Йорк Никс" победили "Атланта Хокс" со счетом 4:2. "Кавальерс" одолели "Торонто Рэпторс" – 4:3.

В 1/2 финала "Нью-Йорк" свипнул "Филаделтфию Севенти Сиксерс" – 4:0. "Кливленд" же прошли "Детройт Пистонс" – 4:3.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, победителем НБА сезона 2025/26 станет "Оклахома-Сити Тандер" – второй раз подряд. Для этой команды действует самый низкий коэффициент из всех оставшихся участников плей-офф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!