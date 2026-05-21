"Оклахома" защитит чемпионство? БУкмекеры назвали фаворита сезона в НБА

По мнению букмекеров, победителем НБА сезона 2025/26 станет "Оклахома-Сити Тандер" – второй раз подряд. Для этой команды действует самый низкий коэффициент из всех оставшихся участников плей-офф – 1.87.

Вторым претендентом на победу, по данным vbet, является "Сан-Антонио Сперс". Для этой команды действует коэффициент 3.00.

Третий претендент – "Нью-Йорк Никс". Для этой команды установили коэффициент 5.00.

Меньше всего букмекеры верят в победу "Кливленд Кавальерс". Для него действует коэффициент 26.00.

В настоящее время сезон находится на этапе финалов конференций. Так:

На востоке путевку в финал сезона разыгрывают "Нью-Йорк Никс" и "Кливленд Кавальерс".

Пока в серии до 4-х побед сыграна 1 игра. В ней победу одержали "Никс" – 115:104. Следующий матч пройдет 22 мая на их же площадке.

В финал западной конференции вышли "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс".

Эти команды сыграли уже 2 поединка. В первом победу одержали "Сперс" – 122:115. Во втором победили действующие чемпионы – 122:113. Таким образом, общий счет серии составляет 1:1.

Следующая игра пройдет 23 мая на площадке "Сан-Антонио".

