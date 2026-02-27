Норвегия продолжила странную "мусорную" лотерею: играть на реальные деньги могут даже дети

Норвежский регулятор азартных игр Lotteritilsynet продлил лицензию для Pantelotteriet – очень необычной лотереи, связанной с системой возврата тары. Новое разрешение будет действовать девять лет – с 1 марта 2026 года до февраля 2035-го.

Решение является исключением из общих правил игорного рынка страны – в "мусорной" лотерее, в отличие от других азартных игр, могут участвовать даже несовершеннолетние. Стандартный же минимальный возраст для участия в азартных играх в Норвегии составляет 18 лет, напоминает FocusGN.

Как работает странная лотерея

Лотерея Lotteritilsynet действует с 2008 года и интегрирована в депозитную систему "pant". При покупке напитков в пластиковых бутылках или алюминиевых банках потребитель платит залоговую сумму. После возврата тары через автомат в магазине эти средства можно:

получить наличными или на ваучер;

или конвертировать в лотерейные билеты.

За каждую единицу тары начисляется кредит примерно на 0,50 норвежской кроны. Результат розыгрыша печатается сразу, а максимальный выигрыш достигает 1 млн крон (около $94 тыс.).

Регулятор объясняет допуск несовершеннолетних тем, что участники не рискуют собственными деньгами, а перераспределяют сумму залога. Согласно официальным данным, благодаря лотерее уровень возврата упаковки в стране стабильно превышает 90%.

Кто получает средства

Оператором лотереи является Norsk Pantelotteri AS. Компания принадлежит девелоперской группе Olav Thon Group и гуманитарной организации Норвежский Красный Крест.

Основным бенефициаром является Норвежский Красный Крест. Средства направляются на:

программы поддержки детей и молодежи;

помощь малообеспеченным семьям;

подготовку к чрезвычайным ситуациям и реагирование на кризисы;

международные гуманитарные миссии.

Таким образом, лотерея фактически выполняет двойную функцию. Она стимулирует возврат тары и формирует стабильный источник финансирования для благотворительных программ.

Впрочем, некоторые критики считают, что механика мгновенного выигрыша формирует у детей склонность к азартным играм. Это особенно чувствительный вопрос для Норвегии, где большинство игорного рынка работает в формате государственной монополии через Norsk Tipping и Norsk Rikstoto.

В то же время власти продолжают жестко ограничивать другие формы азартных игр, включая продвижение оффшорных операторов. На этом фоне Pantelotteriet остается уникальным исключением.

