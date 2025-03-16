Новая эра азартных игр: эксперт рассказал, почему Украина должна поддержать развитие онлайн-сегмента

В Украине онлайн-гемблинг активно растет, что обеспечивает значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет. Однако для дальнейшего развития рынка необходимо создать благоприятные регуляторные условия и усовершенствовать налоговую систему, в частности, акцентируя на онлайн-сегменте.

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Об этом рассказал глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе в комментарии СМИ. По его словам, начиная с эпидемии коронавируса, доля онлайн-гемблинга стабильно растет, и этот рост не только не прекратился после завершения пандемии, но и ускорился.

В ряде стран, таких как Норвегия, Южно-Африканская Республика и Новая Зеландия, доля интернет-пользователей гемблинговых услуг достигла 30%, что свидетельствует о высоком уровне интереса к этому сегменту на глобальном уровне. Активный рост онлайн-гемблинга на глобальном рынке является частью общего тренда развития цифровых развлечений.

Интернет стал основной платформой для доступа к азартным играм, и этот тренд, как правило, сохраняется даже в постпандемический период. Прогнозируется, что в ближайшие годы этот рынок будет только расширяться, в том числе в таких странах, как Норвегия, где 30,2% всех интернет-пользователей активно посещают гемблинговые сайты, или в Южно-Африканской Республике, где этот показатель составляет 30%. Среди других стран с высокой активностью онлайн-гемблинга можно отметить Грецию, Венгрию, Бразилию, Нигерию, Великобританию, Австрию и Австралию.

По словам эксперта, такие данные подтверждают значительный спрос на онлайн-гемблинг, что способствует росту налоговых поступлений в бюджеты разных стран. В Украине, например, в 2024 году от игорного бизнеса в государственный бюджет поступило 17 млрд грн налогов, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим годом (10,4 млрд грн в 2023 году). Основную часть этих поступлений обеспечил именно онлайн-сегмент азартных игр.

Основными факторами, способствующими развитию онлайн-гемблинга, является его большая адаптивность к разным условиям. Кучухидзе отмечает, что онлайн-гемблинг не зависит от физических инфраструктур, что позволяет быстрее адаптироваться к изменениям регуляторных требований в разных юрисдикциях.

В частности, адаптация к новым требованиям становится значительно легче для компаний, работающих в интернет-пространстве, чем для традиционных наземных казино или букмекерских контор. Прогнозируется, что в ближайшие пять лет средний темп прироста объема транзакций на рынках Северной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока составит 10,8%.

Один из важнейших драйверов этого роста – спортивный бетинг, лотереи и онлайн-казино, привлекающие все большее количество игроков из разных стран. Прогнозируется, что к 2029 году доля онлайн-сегмента в общем рынке азартных игр превысит 35%. Усовершенствование регуляторного законодательства в большинстве развитых стран стало важным фактором для стимулирования роста этого сектора, в частности благодаря обеспечению прав игроков и гарантированным выплатам выигрышей.

В Украине онлайн-гемблинг также переживает стремительный рост, что оказывает положительное влияние на экономику страны. Однако, по словам Кучухидзе, чтобы рынок гемблинга продолжал развиваться, необходимо создать благоприятные условия для его функционирования, усовершенствовав регуляторную базу и налоговую систему. Вопросы налогового законодательства, борьба с нелегальным гемблингом и постоянные изменения в ограничениях для игроков остаются важными препятствиями для привлечения инвестиций и развития этого сектора.

Кучухидзе отмечает, что на сегодняшний день Украина нуждается в стабильной регуляторной политике и прозрачных налоговых правилах для привлечения международных инвесторов, особенно в онлайн-проекты. Учитывая сложные условия войны, развитие онлайн-гемблинга становится важным фактором стабильности экономики страны, создания новых рабочих мест и обеспечения дополнительных поступлений в бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, главная цель реформы в направлении лицензирования азартных игр в Украине – переход к автоматизации этого процесса. Вместе с тем в страны усилит меры по борьбе с незаконными игорными платформами.

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