Новый регулятор уже очертил первые шаги: украинцам объяснили, что изменит "ПлейСити"

Новый регулятор "ПлейСити" призван обеспечить прозрачное онлайн-контролирование рынка азартных игр и эффективную борьбу с нелегальными операторами. Его внедрение позволит защитить игроков, увеличить поступления в бюджет и сделать рынок более безопасным и подконтрольным.

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Об этом сообщил глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. По словам эксперта, это не просто структурное обновление, а шаг к полноценной перезагрузке системы государственного контроля над индустрией азартных игр.

Как подчеркивает Кучухидзе, "ПлейСити" был задуман как технократический орган, призванный работать вне политических влияний. Вместо бюрократической инерции КРАИЛ, новая структура должна действовать по принципам цифровизации, прозрачности и ориентации на безопасность для всех участников рынка: игроков, лицензированных операторов и самого государства. Основные функции нового агентства уже очерчены:

постоянный онлайн-мониторинг рынка;

восстановление процесса лицензирования и аннулирования лицензий;

системная борьба с нелегальными операторами;

контроль за проведением государственных лотерей.

По мнению Кучухидзе, одним из главных вызовов на старте является формирование компетентной команды. "ПлейСити" должна утвердить свою внутреннюю структуру, штатное расписание и привлечь профессионалов, способных реализовать реформы в условиях войны. Особенно это важно, учитывая активное сопротивление со стороны нелегального сектора - прежде всего в сфере лотерей, которые часто маскируются под легальный бизнес.

Борьба с нелегальными игорными заведениями является одним из главных приоритетов нового регулятора. От деятельности без лицензии до использования пиратского софта - все это по словам эксперта должно быть искоренено через тесное сотрудничество с правоохранителями, налоговыми органами и другими государственными структурами.

Кучухидзе отмечает, что цифровизация - ключевой инструмент в деятельности "ПлейСити". Онлайн-мониторинг позволит в реальном времени контролировать транзакции легальных операторов, оперативно выявлять нарушения и уменьшить пространство для злоупотреблений. По оценке эксперта, это должно превратить регулирование рынка в постоянный онлайн-процесс с минимальным человеческим вмешательством.

Не менее важна социальная миссия регулятора. Защита уязвимых игроков, борьба с игровой зависимостью, продвижение принципов ответственной игры - все это станет частью государственной политики. По словам Кучухидзе, информационные кампании и просветительская работа должны способствовать формированию культуры ответственного гемблинга в украинском обществе.

В отличие от предыдущих органов, "ПлейСити" имеет шанс получить реальные рычаги влияния. Как отмечает эксперт, главное - не допустить, чтобы агентство превратилось в очередную номинальную структуру. Его задача - не просто следить за рынком, а формировать слаженную экосистему, где игроки чувствуют себя в безопасности, операторы работают в законном поле, а государство получает полноценные налоговые поступления.

Создание "ПлейСити" - это больше, чем бюрократическая реформа. Это попытка создать честные правила игры, работающие в реальном времени, и сделать рынок гемблинга прозрачным и контролируемым. По словам Кучухидзе, ключевые задачи нового регулятора - это эффективная борьба с нелегальным игорным бизнесом и внедрение цифровых механизмов онлайн-контроля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, март 2025 года стал историческим для онлайн-казино в США: общий валовой доход в семи штатах, где легализованы цифровые платформы казино, достиг $905,6 миллиона. Это на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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