Новый удар по рынку прогнозов: в крупнейшей экономике Латинской Америки заблокировали Polymarket и Kalshi

Бразильские регуляторы вслед за европейскими коллегами ограничили доступ сразу к 27 платформам рынков прогнозов, включая лидеров сегмента Polymarket и Kalshi. Решение приняли после проверки их деятельности – сервисы классифицировали как нелегальный беттинг и предоставление нелицензированных услуг по азартным играм. Бразилия является одним из крупнейших онлайн-рынков и самой насильственной экономикой в Латинской Америке с показателем 30-35% регионального ВВП.

Об этом сообщает Cryptopolitan. Блокировка произошла на уровне доступа к сайтам, как и во многих других странах, заблокировавших подобные ресурсы.

Бразильские регуляторные органы, в частности, установили, что пользователи делают ставки на события, результат таких ставок имеет бинарный характер (произойдет или нет), а платформы получают комиссию. Все это соответствует базовым признакам азартных игр в местном законодательстве. Соответственно, без лицензии такая деятельность запрещена.

Решение Бразилии – часть более широкого тренда. Регуляторы во всем мире, включая Украину, все чаще не признают рынки прогнозов финансовым инструментом.

Вместо этого их трактуют как разновидность онлайн-ставок. А доступ ограничивают даже без прямых уголовных дел. Для платформ это означает риск потери целых рынков, особенно в странах с жестким подходом к гемблингу.

В каких странах тоже запретили рынки прогнозов

Ситуация с доступом к Polymarket и Kalshi существенно отличается из-за их юридического статуса. Polymarket работает как децентрализованная криптоплатформа, что часто приводит к конфликтам с национальными регуляторами азартных игр. Kalshi же является официально зарегистрированной в США биржей, поэтому ее ограничения в основном связаны с внутренней политикой компании или санкционными списками.

Страна Полимаркет Калши Украина Заблокировано – не имеет лицензии оператора азартных игр Недоступно из-за отсутствия комплаенса для региона (не адаптировала свои правила под украинский рынок) Франция Заблокировано – отсутствие лицензии на гемблинг Доступно Венгрия Заблокировано из-за государственной монополии на азартные игры Доступно Нидерланды Заблокировано за работу без лицензии на гемблинг Ограничено – услуги доступны только иностранцам США Ограничено – работает отдельная версия платформы Доступно Великобритания Заблокировано – не имеет лицензирования как криптопроект Доступно Польша Ограничено Недоступно из-за отсутствия комплаенса Германия Ограничено из-за налоговых норм в отношении криптоактивов. Доступно Бельгия Заблокировано – прямой запрет на деятельность нелицензированных иностранных платформ прогнозов. Недоступно –прямой запрет на деятельность нелицензированных иностранных платформ прогнозов Россия Заблокировано – санкционные ограничения Заблокировано – санкционные ограничения Беларусь Заблокировано – санкционные ограничения Заблокировано – санкционные ограничения Китай Заблокировано – полный запрет криптоопераций Недоступно – полный запрет иностранных финансовых платформ Тайвань Заблокировано из-за уголовного преследования за участие в рынках прогнозов на выборы Доступно

Как сообщал OBOZ.UA, американского военного обвиняют в использовании секретной информации для ставок на Polymarket. Он получил более $400 тыс. прибыли, имея доступ к планам сделки по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

