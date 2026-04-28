Новый удар по рынку прогнозов: в крупнейшей экономике Латинской Америки заблокировали Polymarket и Kalshi
Бразильские регуляторы вслед за европейскими коллегами ограничили доступ сразу к 27 платформам рынков прогнозов, включая лидеров сегмента Polymarket и Kalshi. Решение приняли после проверки их деятельности – сервисы классифицировали как нелегальный беттинг и предоставление нелицензированных услуг по азартным играм. Бразилия является одним из крупнейших онлайн-рынков и самой насильственной экономикой в Латинской Америке с показателем 30-35% регионального ВВП.
Об этом сообщает Cryptopolitan. Блокировка произошла на уровне доступа к сайтам, как и во многих других странах, заблокировавших подобные ресурсы.
Бразильские регуляторные органы, в частности, установили, что пользователи делают ставки на события, результат таких ставок имеет бинарный характер (произойдет или нет), а платформы получают комиссию. Все это соответствует базовым признакам азартных игр в местном законодательстве. Соответственно, без лицензии такая деятельность запрещена.
Решение Бразилии – часть более широкого тренда. Регуляторы во всем мире, включая Украину, все чаще не признают рынки прогнозов финансовым инструментом.
Вместо этого их трактуют как разновидность онлайн-ставок. А доступ ограничивают даже без прямых уголовных дел. Для платформ это означает риск потери целых рынков, особенно в странах с жестким подходом к гемблингу.
В каких странах тоже запретили рынки прогнозов
Ситуация с доступом к Polymarket и Kalshi существенно отличается из-за их юридического статуса. Polymarket работает как децентрализованная криптоплатформа, что часто приводит к конфликтам с национальными регуляторами азартных игр. Kalshi же является официально зарегистрированной в США биржей, поэтому ее ограничения в основном связаны с внутренней политикой компании или санкционными списками.
Как сообщал OBOZ.UA, американского военного обвиняют в использовании секретной информации для ставок на Polymarket. Он получил более $400 тыс. прибыли, имея доступ к планам сделки по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!