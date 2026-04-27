Выигрыш $400 тыс. обернулся громким скандалом: как сержант армии США заработал на задержании Мадуро

Американский военный обвиняется в использовании секретной информации для ставок на платформе Polymarket. н получил более $400 тыс. прибыли, имея доступ к планам сделки по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

О случае официально сообщило Министерство юстиции США. Детали публикует профильное издание Finance Magnates.

Речь идет о сержанте армии США Генноне Кене Ван Дайке. Он был задержан, а дело расследуется как мошенничество и незаконное использование конфиденциальных данных.

Как работала схема

По версии следствия, военный был привлечен к планированию операции Operation Absolute Resolve и имел доступ к закрытым данным. В частности, он знал о сроках и сценарии действий.

Эту информацию Ван Дайк использовал для ставок на политические события. В частности, за несколько часов до ключевых событий операции, он поставил на то, что Мадуро потеряет власть до конца января 2026 года, а также на военное вмешательство США в Венесуэле.

Сумма ставок составила около $34 тыс. Прибыль превысила $400 тыс., а доходность достигла более 1200%. По данным следствия, самые большие ставки были сделаны непосредственно перед реализацией сделки, когда результат фактически уже был известен узкому кругу лиц.

Напомним, операция по задержанию Мадуро прошла 3 января 2026 года. Американские силы провели быстрый рейд на территории Венесуэлы, после чего Мадуро был захвачен и доставлен в США. Конкретные характеристики данной операции – время, формат и вероятный итог – и стали основой для ставок.

В чем именно обвиненили военного

Минюст США инкриминировал Ван Дайко сразу несколько нарушений. Среди них:

мошенничество;

незаконное использование конфиденциальной информации;

кража государственных данных;

отмывание средств.

Отдельно следствие указывает на попытки скрыть деятельность. Обвиняемый, по данным следствия, использовал псевдонимы, удалял аккаунты, а свои транзакции проводит через криптовалютные кошельки.

В Израиле был похожий случай

Это не первый громкий кейс инсайдерской торговли на рыках прогнозов. В Израиле недавно тоже выдвинули официальные судебные обвинения резервисту армии и его сообщнику (гражданскому лицу) по делу об использовании секретной военной информации для заработка на Polymarket. Речь идет как минимум о $160 тыс., которые фигуранты получили, используя инсайдерские данные из сектора безопасности для ставок на геополитические события.

Дело рассматривает суд в Тель-Авиве. По данным прокуратуры и материалов суда:

фигурант – резервист ВВС Израиля в звании майора;

он получал доступ к оперативной информации во время службы;

эти данные передавал гражданскому сообщнику, который непосредственно делал ставки.

Ставки касались реальных военных событий. В частности, времени начала израильских ударов по Ирану в июне 2025 года, а также завершения 12-дневной фазы конфликта и возможных атак по другим направлениям, включая Йемен.

Правоохранители также заявляют, что участники удаляли переписку между собой и меняли аккаунты на платформе. Расследование с привлечением ЦАХАЛ началось после того, как аналитики обратили внимание на аномально точные прогнозы ставок на военные события.

Polymarket, к слову, запрещен в Украине из-за отсутствия лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Формат "рынков прогнозов" фактически предполагает ставки на события, что подпадает под требования "азартного" законодательства. Из-за этого пользователи не имеют гарантий защиты средств, а государство – инструментов контроля за финансовыми операциями, что создает дополнительные риски.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия также заблокировала платформу прогнозов Polymarket, признав ее деятельность незаконным онлайн-гемблингом без лицензии. Доступ к сайту закрыт для пользователей с венгерских IP-адресов, хотя платформа продолжает работать за пределами страны.

