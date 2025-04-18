Обещал создать "социальное казино" и проиграл $7 млн в азартные игры: в США задержали топ-банкира

В США арестовали криптoказино Zero Edge Ричарда Кима. Его обвиняют в присвоении денег инвесторов, которые он проиграл в азартные игры, ставки и потерял в результате высокомаржинальной торговли криптовалютами. Как считает ФБР, таким образом он потерял порядка $7 млн.

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Как сообщает CoinDesk, в послужном списке Кима – работа в таких финансовых гигантах как Galaxy Digital, Goldman Sachs и JP Morgan. По версии следователей он "втирался инвесторам в доверие" и вытягивал из них деньги под предлогом развития Zero Edge. Платформа должна была стать"социальным казино", где игроки смогут выигрывать криптовалюту и традиционные деньги.

История получила огласку ещё в прошлом году, когда вышло расследование про Zero Edge. Тогда Ким сам признался в интервью, что слил порядка $3,67 млн на маржинальных сделках, пытаясь "отыграться" после неудачного старта.

"Падение началось с неосторожной ошибки – фишингового сайта, на котором я потерял $80 тыс. Это пробудило моих старых демонов, потребность "вернуться", чтобы сохранить репутацию", – так он объяснял ранее причины случившегося.

Ким утверждает, что, потеряв большую часть из $7 млн, собранных для Zero Edge, он сам сдался Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Однако источники в компании Galaxy, из которой он ушел в 2024 году, чтобы развивать свой новый проект, заявили, что также инвестировали небольшую сумму в Zero Edge, но поняли, что основатель их проигрывает, сообщили о мошенничестве властям.

"Это была спираль — маржинальная торговля, привлечение нового капитала, сокрытие потерь", – писал он в открытом извинении. Однако в ФБР считают, что Ким утаил целую цепочку переводов в свою пользу – и на букмекерские сайты, и на личные счета, где хранил криптовалюту.

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