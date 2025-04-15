Советнику экс-премьера Британии грозит тюрьма за ставку в 100 фунтов: на что ставил деньги

Ряд британских бывших и действующих политиков выдвинули обвинения в незаконном гемблинге. Чиновники, включая советника экс-главы правительства, делали ставки на дату проведения всеобщих выборов, имея доступ к инсайдерской информации.

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Как сообщает BBC, расследование было начато в 2024 году, поскольку речь идет о прошлогодних парламентских выборах. Среди тех, кто оказался под прицелом Комиссии по азартным играм Великобритании:

Крейг Уильямс – на тот момент член парламента и помощник уже экс-премьера Риши Сунака;

Рассел Джордж – тогда член парламента Уэльса;

Лора Сондерс – бывшая кандидатка в парламент от консерваторов в Северо-Западном Бристоле;

Энтони Ли – партнер Сондерс и бывший руководитель кампании консерваторов;

Томас Джеймс – директор группы консерваторов Уэльса;

Ник Мэйсон – бывший руководитель отдела данных Консервативной партии;

Саймон Чатфилд – бывший директор по маркетингу Консервативной партии;

Энтони Хинд – бывший заместитель цифрового директора Консервативной партии;

Иен Мейкпис – бывший руководитель отдела дизайна и печати Консервативной партии;

Джереми Хант – бывший офицер полиции;

ряд других лиц.

В политической силе не стали отстаивать своих однопартийцев. Спикер Консервативной партии сказал те, кто работает в политике, "должны действовать честно".

"Нынешних сотрудников, которым предъявлено обвинение, немедленно отстраняют от работы. Эти инциденты произошли в мае прошлого года. Наша партия теперь под новым руководством, и мы полностью сотрудничаем с Комиссией по азартным играм, чтобы обеспечить быстрое и прозрачное завершение расследования", – говорится в заявлении.

Впрочем, некоторые топ-консерваторы все же призывали дождаться результата судебного дела, чтобы публично осуждать политиков. Все, кому Комиссия по азартным играм предъявила обвинения, должны предстать перед Вестминстерским магистратским судом – если их признают виновными, им грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Рассмотрение дела запланировано на 13 июня.

Следует отметить, что в Соединенном Королевстве разрешается делать политические ставки, в частности, на дату выборов, но противозаконно использовать инсайдерскую информацию. Сам Крэйг Уильямс ранее уже признал, что поставил 100 фунтов стерлингов на возможную дату выборов в парламент за три дня до ее официального объявления, но возразил, что знал о ней заранее.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Италии идентифицировали около десяти футболистов Серии А, игравших в азартные игры на нелицензионных онлайн-платформах. Спортсменам, среди которых такие известные игроки как Алессандро Флоренци, Маттиа Перин и Леандро Паредес, грозят штрафы.

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