В Украине на блогера наложили почти 5 млн грн штрафа за рекламу онлайн-казино: что нарушила

Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей"ПлейСити" наложило на блогера Русалочку XL штраф в размере 4,8 млн грн. Instagram-звезду с почти полумиллионом подписчиков признали виновной в нарушении правила рекламы азартных игр.

Видео дня

Об этом сообщили в"ПлейСити". Отмечается, что в августе Русалочка XL разместила в Stories видео, которое регулятор назвал "классическим примером манипулятивной рекламы с призывом играть". На нем Диана (настоящее имя инфлюенсерки):

называла азартные игры "полезными для настроения и концентрации";

рассказывала о якобы личном выигрыше;

добавила ссылку для перехода на сайт казино.

"Во время проверки мы выяснили, что блогер даже не зарегистрирована как игрок в онлайн-казино, которое рекламирует. То есть ее "выигрышная история" была выдумана, а сам контент – создан для продвижения нелегального игорного бизнеса", – отметили в госучреждении.

За это на женщину наложили штраф в размере 4,8 млн грн (то есть 600 минимальных зарплат). "Это еще раз подчеркивает: закон одинаков для всех. И незаконная реклама азартных игр будет иметь последствия", – предупредили в агентстве.

В Украине начали "чистки" в Instagram за рекламу онлайн-казино

В августе в Украине заблокировали 7 Instagram-аккаунтов за систематическую рекламу онлайн-казино, среди них — страница блогера Симбочки. Гражданам отметили, что сотрудничество с Meta будет продолжаться, а борьба с нелегальным азартом будет только усиливаться.

В своих Stories нарушители постоянно публиковали видео и посты с демонстрацией "легких выигрышей", интеграцией казино и активными ссылками на ресурсы для игры. В госагентстве подчеркнули, что такая деятельность является прямым нарушением украинского законодательства, которое четко регулирует правила рекламы азартных игр.

Правила относительно рекламы казино

В Украине действуют жесткие требования к продвижению азартных игр. Согласно закону:

реклама разрешена только в определенных местах : в ночном эфире телевидения, в специализированных изданиях для взрослых, а также на официальных сайтах и в приложениях легальных операторов азартных игр;

: в ночном эфире телевидения, в специализированных изданиях для взрослых, а также на официальных сайтах и в приложениях легальных операторов азартных игр; весь контент должен быть четко маркирован пометкой 21+;

рекламировать можно только лицензированные бренды , работающие легально в Украине;

, работающие легально в Украине; категорически запрещено показывать в таких рекламных материалах несовершеннолетних, военных, медиков, волонтеров , а также использовать известных людей (кроме спортсменов);

, а также использовать известных людей (кроме спортсменов); рекламные сообщения не должны содержать обещаний "легких денег", бонусов или скрытой интеграции брендов;

не менее 15% площади объявления должно содержать предупреждение о риске игровой зависимости.

Также OBOZ.UA сообщал, что популярного Instagram-блогера @рараеІік также оштрафовали на 4,8 млн грн за системную рекламу онлайн-казино. Правоохранители отмечают, что проверки будут продолжаться, а правила одинаковы для всех участников рынка, независимо от их популярности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!