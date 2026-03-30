Смогут создать финансовую подушку для пенсии: две подруги сорвали рекордные суммы в лотерее

В штате Мичиган (США) две подружки выиграли в лотерею около $1,2 млн и $150 тыс. Одна из них планирует использовать средства для своей финансовой стабильности на пенсии, отложив эти средства. Другая же нуждается в том, чтобы погасить кредит за авто и сформировать определенные сбережения.

Об этом пишет Midland Daily News. Первая победительница выиграла примерно $1,2 млн, что стало для нее фактически финансовым переломным моментом.

Она отмечает, что не ожидала такого результата и восприняла выигрыш как шанс обеспечить стабильное будущее. Основной акцент в ее планах – долгосрочные сбережения. Женщина намерена использовать деньги для комфортной жизни на пенсии, уменьшения финансовых рисков и создания "подушки безопасности", которая позволит ей чувствовать себя уверенно в будущем.

Вторая же победительница получила около $150 тыс. В частности, ее подход к выигрышу более практичный и направлен на решение текущих финансовых вопросов. Прежде всего она планирует погасить кредит за автомобиль, что позволит уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку. Часть средств женщина также намерена отложить в сбережения, чтобы иметь резерв на случай непредвиденных расходов.

