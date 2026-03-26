Ошиблась с лотереей и сорвала куш в $100 тыс.: куда счастливица потратит выигрыш

Женщина из Огайо случайно купила лотерейный билет не той игры, но именно это принесло ей выигрыш в 100 тысяч долларов, хотя вероятность такого исхода составляла примерно 1 к 893 тысячам. Несмотря на неудачное начало и технические проблемы в день розыгрыша, она сможет получить около 73 тысяч долларов и планирует потратить деньги на помощь семье.

Об этом пишет New York Post. Женщина из городка Шеффилд-Вилледж привыкла регулярно покупать лотерейные билеты, выбирая одну и ту же игру.

Однако на этот раз все пошло не по плану, ведь вместо привычного билета она случайно приобрела другой. Сначала это вызвало лишь раздражение, ведь она была уверена, что шансов на выигрыш в любом случае почти нет.

Ситуация осложнилась еще больше в день розыгрыша – пятницу, 13-го, которую многие считают неудачной. Из-за сильного ветра у женщины пропал свет и интернет, поэтому она даже не смогла проверить результаты вовремя. Все это стечение обстоятельств только усиливало ощущение неудачи.

Однако на следующий день все кардинально изменилось. Когда женщина наконец смогла проверить свой билет, она была шокирована, вместо нуля ее ждал выигрыш в 100 тысяч долларов. По ее словам, она не могла поверить в случившееся и почти не спала, постоянно проверяя цифры снова и снова.

"Это было как чудо, я просто не могла осознать, что это реально", – призналась она. Выигрыш стал возможным благодаря удачному совпадению чисел и дополнительному множителю, который значительно увеличил начальную сумму. Вероятность такого результата была чрезвычайно низкой, примерно один шанс из почти 900 тысяч.

Даже получение выигрыша едва не превратилось в еще одно приключение. Когда женщина приехала оформлять приз, она настолько волновалась, что чуть не оставила автомобиль без тормозов. К счастью, она вовремя заметила ошибку и смогла избежать неприятностей.

После уплаты налогов победительница получит чуть больше чем 73 тысячи долларов. Она уже решила, как распорядится деньгами – часть планирует передать внукам, часть потратить на погашение автомобильного кредита, а остальное отложить.

63-летняя женщина из округа Таскола в штате Мичиган выиграла джекпот $3,98 млн в лотерее, правильно угадав все шесть чисел розыгрыша. Она выбрала единовременную выплату около $2,7 млн после налогов и планирует использовать выигрыш для погашения счетов и обеспечения более комфортной жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки