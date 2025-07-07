Обворовывал клиентов на десятки тысяч и проигрывал все в онлайн-казино: в Беларуси будут судить ювелира

В Витебске 36-летний ювелир, злоупотребляя доверием клиентов, систематически присваивал переданные на ремонт или переплавку ювелирные изделия, после чего сдавал их в ломбарды, а вырученные деньги проигрывал в онлайн-казино. В результате его действий общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей, и теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД. По их словам, правоохранители разоблачили масштабное хищение, которое совершил один из работников ювелирной мастерской.

Фигурантом уголовного дела стал 36-летний мужчина, который работал ювелиром и имел доступ к ценным металлам и изделиям. В течение определенного времени он принимал от клиентов ювелирные украшения и золото на ремонт, реставрацию или переплавку. Вместо выполнения заказов и возврата готовых изделий, мастер забирал драгоценности себе, сдавая их в ломбарды.

Вырученные за счет преступных действий средства ювелир тратил не на собственные нужды или погашения долгов, а на азарт – деньги систематически проигрывались в различных онлайн-казино. Такой безответственный подход не только привел к потере крупной суммы, но и полностью разрушил доверие клиентов, которые остались без своих драгоценных вещей.

Общая сумма нанесенного ущерба, по предварительным оценкам, составляет около 50 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно примерно 638 тысячам гривен. Расследование устанавливает точное количество пострадавших, а также продолжительность преступной деятельности ювелира.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хищение путем присвоения чужого имущества. Санкция этой статьи – до 12 лет лишения свободы. На время следствия рассматривается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Львовщине суд оштрафовал мужчину, который устроил подпольное казино с 27 игровыми автоматами. Он должен заплатить 340 тысяч гривен штрафа, а все оборудование и деньги теперь конфискуют в доход государства.

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