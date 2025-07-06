Три года управлял подпольным казино и не признает вину: суд назначил украинцу рекордный штраф

На Львовщине суд оштрафовал мужчину, который устроил подпольное казино с 27 игровыми автоматами. Он должен заплатить 340 тысяч гривен штрафа, а все оборудование и деньги теперь конфискуют в доход государства.

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Об этом говорится в приговоре, который обнародовали 4 июля в Едином государственном реестре. Городокский районный суд признал виновным уроженца Ивано-Франковской области Ивана Б., который, по материалам дела, устроил подпольное казино в помещении предприятия "Автоплюс".

Там он разместил 27 игровых автоматов и в течение нескольких лет предоставлял возможность желающим участвовать в незаконных азартных играх. Схема функционировала не менее трех лет, пока деятельность игорного заведения не прекратили правоохранители.

В ходе следствия выяснилось, что Иван Б. не только арендовал помещение, но и фактически руководил всем процессом, контролировал работу персонала, подбирал работников и обеспечивал функционирование техники. Несмотря на это, на суде обвиняемый своей вины не признал.

Он заявил, что к организации игорного бизнеса отношения не имеет. Однако свидетели под присягой указали, что именно Иван Б. был фактическим организатором подпольного заведения. Суд учел эти показания, а также результаты следственных действий и экспертиз, и вынес обвинительный приговор.

В итоге, Ивана Б. признали виновным в совершении уголовного преступления по статье, предусматривающей наказание за организацию азартных игр без соответствующей лицензии. Суд обязал его уплатить штраф в размере 340 тысяч гривен. Кроме этого, с него взыщут еще 11,5 тысяч гривен в качестве компенсации за проведение экспертиз в рамках дела.

Все 27 игровых автоматов, изъятых в процессе обысков, должны быть конфискованы в пользу государства. Кроме того, в государственный бюджет будут переданы наличные, обнаруженные в казино: 6,4 тысячи польских злотых и 9,8 тысячи гривен.

Стоит отметить, что хотя в Украине игорный бизнес с 2020 года легализовали, работать в этой сфере можно только при условии наличия официальной лицензии. Любая другая форма деятельности – подпольные казино, залы с автоматами без регистрации — считается уголовным правонарушением. Сейчас приговор суда еще не вступил в силу — у стороны защиты есть возможность подать апелляцию.

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