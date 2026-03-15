Обычный поход в магазин обернулся $500 тысячами в кармане: как женщина сорвала куш в лотерее

Жительница Кентукки выиграла $500 тысяч в мгновенной лотерее после того, как случайно решила купить новый билет вместо того, чтобы просто обменять старый. В конце концов, после вычета налогов она получила $362 500 и планирует помочь дочери и приобрести новый автомобиль.

Об этом пишет People. У женщины был лотерейный билет стоимостью $20, который она собиралась просто обменять на деньги. Однако, оказавшись в магазине она вдруг решила изменить план.

"У меня был билет на 20 долларов, который я хотела обменять, но подумала: "Да пусть, возьму еще один, раз уже здесь", – рассказала победительница представителям лотереи. Когда женщина начала стирать защитный слой на новом билете, сначала все выглядело как обычная проверка. В первой строке она увидела число 31, но настоящий сюрприз ждал чуть ниже.

В следующей строке открылся главный приз – три нуля, которые означали выигрыш в $500 тысяч. "Когда я увидела эти три нуля, я просто оцепенела. Я не могла дышать. Меня начало трясти, я даже не могла управлять автомобилем. Кажется, я чуть не потеряла сознание", – вспоминает женщина.

Эмоции были настолько сильными, что она сразу позвонила мужу, но вместо четкой новости он услышал лишь обрывки фраз. По словам мужа победительницы, первый звонок его серьезно напугал. "Она не могла нормально говорить, просто повторяла, что не может дышать. Я подумал, что с ней что-то случилось", – рассказал он.

Мужчина понятия не имел, что услышит дальше. "Выиграть полмиллиона долларов – это последнее, что я ожидал услышать в тот момент", – признался он. После того, как эмоции немного утихли, супруги отправились в штаб-квартиру лотереи штата Кентукки, чтобы официально оформить выигрыш.

После уплаты налогов женщина получила $362 500. Магазин, где продали выигрышный билет, также получил бонус – $5 тысяч. Победительница говорит, что эти деньги помогут ее семье чувствовать себя значительно спокойнее в финансовом плане.

"Эти деньги дают мне немного пространства для дыхания", – сказала она. Женщина уже имеет конкретные планы, как использовать выигрыш. Часть средств она хочет направить на помощь своей дочери и наконец позволить себе покупку, о которой давно думала.

Речь идет о новом автомобиле. "Я помогу своей дочери и наконец куплю новую машину – такую, которую я сама выберу", – поделилась она. Однако, интересно, что эта история не первый случай большой удачи для этой женщины.

Еще в 2017 году она выиграла главный приз в лотерее Cash Ball – $225 тысяч. Тогда это тоже стало неожиданностью для всей семьи. Теперь же, через несколько лет, судьба снова подарила ей большой выигрыш и значительно больше.

Несмотря на такую невероятную удачу, сама победительница говорит, что до сих пор не может полностью осознать, что произошло. По ее словам, все началось с простого похода в магазин, который она даже не посещает регулярно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, группа друзей из Ирландии выиграла 1 миллион евро в лотерее после того, как приобрели билет онлайн для вечернего розыгрыша. Победители планируют помочь своим семьям и приобрести дом в Испании, чтобы проводить там отпуска и праздники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки