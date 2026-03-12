Случайно купили лотерейный билет и сорвали куш: как друзья потратят €1 млн выигрыша

Группа друзей из Ирландии выиграла 1 миллион евро в лотерее после того, как приобрели билет онлайн для вечернего розыгрыша. Победители планируют помочь своим семьям и приобрести дом в Испании, чтобы проводить там отпуска и праздники.

Об этом пишет The Sun. Билет, который принес компании миллионный выигрыш, был куплен онлайн для вечернего розыгрыша. Один из представителей рассказал, что сначала неправильно понял сумму приза.

"Честно говоря, сначала я подумал, что мы выиграли только тысячу евро", – рассказал он. Лишь после повторной проверки стало понятно, что на самом деле команда друзей стала обладателями главного приза – 1 миллиона евро. Когда новость сообщили другим участникам, они тоже сначала не поверили.

После того как эмоции немного утихли, победители начали обсуждать, как используют деньги. Прежде всего участники планируют помочь своим семьям. Однако есть и общая мечта – купить дом в Испании, где они смогут проводить отпуска.

"Первое, что мы сделаем, – это позаботимся о семье, но я также очень хотел бы приобрести жилье в Испании. Солнце и море звучат как идеальный план", – рассказал один из победителей. В тот же период удача улыбнулась и другим игрокам. Например, еще одни друзья из Ирландии выиграли 500 тысяч евро.

Их билет был приобретен на автозаправке, один из участников рассказал, что проверил билет случайно, просто перед тем, как ехать на работу. "Я достал кошелек в машине, увидел билет и решил быстро проверить его. Когда понял, что мы выиграли, пришлось бежать обратно в дом, чтобы рассказать новость", – поделился он.

По его словам, после выигрыша он каждый вечер проверял, лежит ли билет все еще в том месте, где его спрятали. В Ирландии лотереи остаются одним из самых популярных способов испытать удачу.

