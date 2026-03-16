"Очереди не стоят": в "ПлейСити" раскрыли, сколько на самом деле зарабатывают госслужащие агентства

Средняя зарплата главных специалистов государственного агентства "ПлейСити" составляет около 17 тыс. грн "на руки". Если считать все должности в ведомстве, средний уровень оплаты труда будет чуть менее 30 тыс. грн, но основная масса работников получает именно по 17 тыс., потому сотрудников найти непросто.

Об этом сообщил в интервью Telegraf руководитель агентства Геннадий Новиков, комментируя кадровую ситуацию в новом регуляторе игорного рынка. По его словам, именно главные специалисты формируют большинство штата, их уровень оплаты фактически определяет ситуацию с кадрами.

"Если брать главных специалистов, а это основная "боевая единица" на государственной службе, их больше половины, то средняя зарплата у них на руки – 17 000 грн. Поэтому, как вы понимаете, очередь не стоит", – отметил Новиков.

Новиков также рассказывал, что еще во время работы руководителем аппарата Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) занимался очищением коллектива. По его словам, примерно за год до ликвидации комиссии было уволено около 40% работников.

"Я своими руками чистил коллектив. От людей с сомнительной репутацией, от людей, которые просто не могли показывать результат работы", — сказал он.

Часть сотрудников КРАИЛ после реформы перешла работать в новое агентство. Однако, по словам Новикова, это специалисты, к которым нет репутационных претензий.

Лицензии и штрафы на рынке азартных игр

В 2025 году агентство выдало 22 новые лицензии в сфере азартных игр. В частности:

2 лицензии – онлайн-казино

1 – букмекерская деятельность

12 – B2B-услуги и софт для азартных игр

7 – деятельность залов игровых автоматов

Также было приостановлено действие ряда лицензий, в частности 7 лицензий B2B, двух онлайн-казино и лицензий на 164 единицы игорного оборудования.

Кроме того, регулятор начал активно применять штрафы за незаконную рекламу азартных игр. В 2025 году санкции получили 14 субъектов, среди которых:

10 блогеров

1 владелец Telegram-канала

2 сайта

1 медиа

Общая сумма штрафов составила 67,2 млн грн. В то же время, по словам Новикова, ни один из этих штрафов пока не оплачен — часть оспаривается в судах, другие переданы в исполнительную службу.

Глава PlayCity также заявил, что нынешнее законодательство в сфере азартных игр имеет ряд противоречий. В частности, за незаконную организацию азартных игр ответственность иногда ниже, чем за рекламу легального казино.

