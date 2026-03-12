В Украине готовят новые правила для индустрии азартных игр: что хотят изменить

В Украине планируют переписать законодательство в сфере азартных игр. Правительство стремится достичь сразу нескольких целей – детенизации отрасли, трансформировать регулирование в соответствии с реальным состоянием рынка и создать понятные условия для легального бизнеса.

Об этом сообщили в государственном агентстве"ПлейСити". Уже разработаны проекты комплексных изменений в Закон об азартных играх и Налоговый кодекс, которые охватывают три основных направления.

Переход к реальному государственному контролю

Азартную отрасль хотят перевести от формального регулирования к системе реального государственного контроля, цифрового мониторинга и защиты игроков. Это должно усилить защиту игроков, благодаря таким механизмам:

обязательный мониторинг игрового поведения;

реагирование на признаки рискового поведения, которое может спровоцировать зависимость от азартных игр — временное или полное исключение из игры;

возможность установления дополнительных персональных лимитов самим игроком и функция самоограничения.

Таким образом будут системно заложены механизмы ответственной игры. Кроме того, должны быть устранены регуляторные пробелы:

внедрение требований по отчетности и контролю за деятельностью поставщиков услуг в сфере азартных игр;

усиление контроля за онлайн-сегментом;

расширение возможностей для проверки владельцев лицензий на связи с государством-агрессором.

Также уделяется внимание цифровизации процессов: создается единый государственный реестр в сфере азартных игр как часть системы онлайн-мониторинга. Лицензионные процедуры упрощаются, а контроль переходит в data-driven формат.

Изменения коснутся и градации нарушений требований закона и соразмерных санкций за них – будет разграничена ответственность за формальные и критические нарушения для организаторов азартных игр:

за технические и процедурные недостатки будут предусматриваться штрафы с обязанностью устранения их;

серьезные нарушения, создающие риски для игроков или государства, будут влечь за собой аннулирование лицензии.

Новые налоговые правила

Установление единой ставки налога на доход от деятельности по организации азартных игр — 18%.

Устранение двойного налогообложения для бизнеса.

для бизнеса. Четкое определение налогообложения доходов игроков — налог уплачивается с положительной разницы между выигрышем и внесенными средствами.

Синхронизация налоговой отчетности с данными Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).

Введение механизмов проверки при существенных расхождениях данных о деятельности организаторов азартных игр.

Сейчас проекты изменений вынесены на публичное обсуждение с рынком, экспертами и общественностью.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине продолжило ужесточать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. Основными направлениями стали противодействие незаконной рекламе, блокировка нелегальных онлайн-ресурсов, выдача новых лицензий организаторам и подготовка к запуску ГСОМ.

