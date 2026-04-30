TikTok привел к полумиллиону: как мужчина сорвал куш в лотерее и на что потратит выигрыш

63-летний житель Мичигана Гроссджион Мур вдохновился видео в TikTok, купил лотерейный билет за 5 долларов и выиграл 500 тысяч долларов. Сначала его жена подумала, что это 50 тысяч, но быстро поняла, что пропустила один ноль.

Об этом пишет People. Идея появилась после того, как он начал смотреть видео в TikTok, где люди демонстрировали свои выигрыши в мгновенных лотереях .

Особенно его заинтересовали истории тех, кто покупал недорогие скретч-билеты и внезапно становился владельцем крупных сумм. "Я подумал про себя, что со мной такого никогда не произойдет", – рассказал мужчина представителям лотереи.

Несмотря на скепсис, через несколько дней он все же решил проверить удачу и приобрел билет мгновенной игры стоимостью 5 долларов. Максимальный приз в этой игре составляет 500 тысяч долларов. После покупки билета супруги вместе проверяли результат. Именно жена первой поняла, что им повезло.

Сначала женщина была убеждена, что выигрыш составляет 50 тысяч долларов. Но впоследствии поняла, что пропустила один очень важный ноль. На самом деле билет принес не 50 тысяч, а все 500 тысяч долларов, этот момент стал настоящим шоком для семьи.

Несмотря на большой выигрыш, мужчина не планирует тратить деньги на роскошь или дорогие покупки. По его словам, основная цель – положить средства в сбережения и обеспечить финансовую стабильность для семьи.

Такой подход достаточно распространен среди победителей лотерей. Особенно это актуально для людей старшего возраста, которые больше думают о будущем, чем о сиюминутных удовольствиях.

