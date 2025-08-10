Один номер в лотерее стоил игроку $478 млн: как мужчина из США проиграл джекпот

10 августа в августе 2025 года игрок из Иллинойса выиграл 1 миллион долларов в Powerball, пропустив джекпот в $479 млн из-за неугаданного числа Powerball. Он также потерял возможность удвоить выигрыш, не выбрав опцию Power Play, которая стоит всего 1 доллар и значительно повышает выигрыш.

Об этом пишет The Sun. Эта опция могла превратить его миллионный выигрыш в 2 миллиона долларов. Это очень распространенная ситуация среди игроков Powerball, ведь многие не используют Power Play, не осознавая, какую дополнительную выгоду он может принести.

В субботнем розыгрыше именно эта опция позволила многим игрокам с меньшими призами удвоить свои выигрыши, а девять победителей среднего уровня смогли увеличить свой приз с $50 000 до $100 000. Однако, главный приз этого вечера остался нетронутым, и теперь джекпот увеличился до рекордных $501 миллиона с денежной стоимостью $229,5 миллиона, что делает следующий розыгрыш чрезвычайно привлекательным для игроков.

Интересно, что по статистике шансы выиграть джекпот Powerball составляют примерно 1 к 292 миллионам. Несмотря на это, игроки часто предпочитают "счастливые" числа – датам рождений, годовщинам, интуиции, что, по словам профессора математики Тима Шартье, не влияет на вероятность выигрыша, поскольку все числа имеют одинаковый шанс. Впрочем, игра на любимых числах делает процесс более интересным и дарит эмоциональный заряд.

Сейчас представители лотереи активно ищут анонимного миллионера из Иллинойса, который выиграл этот второй по величине приз. Они призывают всех игроков проверить свои билеты, ведь в следующем розыгрыше, запланированном на 11 августа, джекпот уже превышает полмиллиарда долларов – настоящую мечту для многих.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США азартный игрок совершил практически невозможное, сорвав почти 400 джекпотов в игровых автоматах за один день в казино. Таким образом он выиграл более 1,8 млн долларов.

