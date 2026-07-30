Одна фраза продавца изменила всё: как благодаря лотерейному билету за 5 долларов человек стал миллионером

Житель американского штата Иллинойс выиграл 1 миллион долларов благодаря мгновенному лотерейному билету стоимостью всего 5 долларов, который он приобрел незадолго до своего дня рождения. Полученные деньги мужчина планирует потратить на ремонт дома, новый автомобиль, путешествия и возможность чаще видеться с сыном, который живет в Аризоне.

Об этом пишет People. За продажу выигрышного билета магазин также получил бонус в размере 10 тысяч долларов, что составляет один процент от суммы выигрыша.

Победитель признается, что появление миллиона долларов как раз накануне дня рождения стало для него настоящим сюрпризом. "Это лучший подарок на день рождения, который я когда-либо получал", — сказал он после оформления выигрыша.

Однако история Стива могла сложиться совсем иначе. По его словам, несколькими неделями ранее он не мог определиться между двумя одинаковыми лотерейными билетами по 5 долларов. Тогда мужчина выбрал один из них, но он оказался невыигрышным.

Другой билет купил его коллега и выиграл 10 тысяч долларов, Стив вспоминает, что эта история долго не выходила у него из головы. Когда Стив снова зашел в тот же магазин, он рассказал владельцу историю о своем предыдущем неудачном выборе.

Во время покупки продавец в шутку спросил его: "Ну что, этот билет будет выигрышным?" Сам Стив говорит, что воспринял эти слова как хороший знак и решил всё-таки купить именно этот билет. Сразу после покупки мужчина даже не стал проверять билет.

Он вернулся домой, включил телевизор и только тогда начал стирать защитный слой. Для этого Стив использовал старинную монету, которую в шутку называет своим счастливым талисманом. Когда под защитным слоем появилась информация о выигрыше, мужчина понял, что перед ним — билет с главным призом.

У победителя уже есть четкий план, как распорядиться неожиданными деньгами. Прежде всего он хочет провести давно запланированный ремонт дома, приобрести новый автомобиль и больше путешествовать. Впрочем, самой важной мечтой для него остаются не покупки.

Стив рассказал, что его сын живет в Аризоне, и благодаря выигрышу он сможет чаще приезжать к нему, особенно зимой. Именно возможность проводить больше времени с семьей мужчина называет самой ценной частью своего выигрыша.

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