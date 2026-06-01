В Украине кардинально будут бороться с лудоманией: что предусматривает новая стратегия

В Украине разработали первую комплексную Стратегию борьбы с лудоманией до 2035 года, которая предусматривает запуск цифровых сервисов контроля, онлайн-помощи, образовательных программ и новых механизмов лечения игровой зависимости. Отдельное внимание уделят военным, школьникам и борьбе с нелегальными казино, а к реализации программы привлекут Минцифры, Минобороны, Минздрав, киберполицию и другие государственные органы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации. Специалисты отмечают, что лудомания влияет на финансовое состояние семей, психологическое здоровье граждан, работоспособность и даже на ситуацию с безопасностью в государстве.

Особое беспокойство вызывает то, что азартные игры становятся все более доступными через интернет. Человек может играть круглосуточно, не выходя из дома, а риски потери контроля над собственными расходами значительно возрастают. Одним из ключевых элементов новой политики станет использование цифровых инструментов.

В Украине планируют создать специальный сервис в рамках Государственной системы онлайн-мониторинга. Он позволит анализировать игровое поведение пользователей и выявлять потенциально опасные тенденции. Кроме того, предусмотрен запуск чатботов, консультационных платформ и онлайн-сервисов помощи для людей, которые испытывают проблемы с контролем над азартными играми.

Отдельное внимание уделят цифровым инструментам самоограничения. Они помогут гражданам самостоятельно устанавливать лимиты на игру или временно ограничивать собственный доступ к азартным платформам. Еще одним важным направлением станет профилактическая работа среди молодежи.

В рамках новой стратегии тематику рисков азартных игр планируют включить в образовательные программы. Для школьников и студентов будут создавать специальные информационные материалы, которые будут объяснять опасности игровой зависимости и ее последствия. В то же время педагоги будут проходить дополнительное обучение, чтобы своевременно замечать признаки зависимости у детей и подростков.

Отдельный раздел стратегии посвящен украинским военнослужащим. В Министерстве обороны планируют внедрить проверку рисков развития игровой зависимости среди военных. К процессу раннего выявления проблем будут привлекать психологов и командиров подразделений.

Кроме того, помощь людям с симптомами лудомании станет частью системы психологической поддержки и военной реабилитации. Такой подход объясняют тем, что военнослужащие могут находиться под значительной психологической нагрузкой, а потому нуждаются в дополнительной защите от рисков зависимостей.

Важную роль в реализации стратегии будет играть и система здравоохранения. Министерство здравоохранения должно пересмотреть и обновить медицинские протоколы лечения игровой зависимости. Также планируется внедрение системы скрининга, которая поможет быстрее выявлять людей с риском развития лудомании.

Еще одно важное направление – противодействие нелегальному рынку азартных игр. В рамках реализации стратегии планируется предоставить дополнительные инструменты для работы правоохранительных органов. В частности, Бюро экономической безопасности и киберполиция получат новые возможности для поиска цифровых доказательств деятельности нелегальных операторов.

