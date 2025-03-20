Одна из стран Европы планирует ввести жестокие правила для азартных игр: какие именно и что ждать

С 2026 года Хорватия усиливает регулирование онлайн-гемблинга : лицензионное собрание для операторов возрастет до €398,1 тыс., а выигрыши игроков будут облагаться налогом по ставке до 30%. Согласно данным Министерства финансов Хорватии, ожидается дополнительное поступление в бюджет в размере €50-70 млн.

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Об этом пишет European Gaming. Одним из главных изменений станет повышение стоимости лицензии для онлайн-платформ.

Если гэмблинг-операторы платят €265,4 тыс. за право работать на рынке, то с 2026 года эта сумма вырастет до €398,1 тыс. Это может привести к сокращению количества онлайн-казино и букмекерских контор, работающих в стране, а также к повышению ответственности среди операторов.

Новые правила существенно ограничат возможности рекламы онлайн-гемблинга. В частности:

полный запрет на рекламу онлайн-казино и беттинг в социальных сетях и на YouTube;

ограничение на трансляцию рекламы по телевидению и радио с 6:00 до 23:00. Эти меры направлены на снижение влияния азартных игр на молодежь и уязвимые категории населения.

Помимо перемен для операторов, новые правила коснутся и игроков. Выигрыши в онлайн-казино будут облагаться налогом по прогрессивной шкале:

10% – на выигрыше до €1500;

20% – на выигрыше от €1500 до €70000;

30% – на выигрыше от €70000 и выше. Эта реформа может повлиять на активность игроков и изменить стратегию их участия в азартных играх.

По предварительным прогнозам, усиление регулирования онлайн-гемблинга принесет в государственный бюджет Хорватии дополнительные €50-70 млн в виде налоговых поступлений. Это позволит правительству направить больше средств на социальные инициативы и программы по борьбе с зависимостью от азартных игр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, YouTube 19 марта, радикально обновил правила по показу азартного контента, включая ставки на спорт и видео о покере. Нормы усилились: все видео с упоминанием "гарантированного выигрыша" будут удалены, а многие другие ролики ограничат в показах.

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