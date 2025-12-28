Одна из стран Европы повышает возрастной порог для участия в лотереях: что изменится с 2026 года

С 2026 года в Эстонии участие в любых лотереях будет разрешено только с 18 лет вместо нынешних 16. Ограничения начнут действовать онлайн в конце 2025 года, а с 1 января 2026 года продавцы обязаны проверять возраст всех покупателей лотерейных билетов.

Об этом пишет Ohtuleht. Сейчас в Эстонии участие в лотереях разрешено с 16 лет, однако власти считают эту норму устаревшей.

Повышение возрастного порога является шагом к лучшей защите несовершеннолетних от азартных игр и финансовых рисков, а также способом гармонизировать эстонское законодательство с международной практикой. В большинстве европейских стран минимальный возраст участия в азартных играх, в частности лотереях, уже давно составляет 18 лет. Эстония, фактически, устраняет исключение, которое позволяло привлекать к лотереям лиц 16-17 лет.

В течение последнего года в лотереях участвовали около тысячи игроков в возрасте от 16 до 17 лет. Именно эта категория полностью потеряет доступ к лотерейным продуктам после вступления в силу новых правил. Введение новых правил будет происходить поэтапно:

с 30 декабря 2025 года пользователи моложе 18 лет больше не смогут регистрироваться на цифровой платформе или покупать лотерейные билеты онлайн;

с 1 января 2026 года возрастные ограничения начнут действовать и в розничной торговле – продавцы будут обязаны проверять возраст покупателей перед продажей билетов.

Важно, что все лотерейные продукты станут доступными исключительно с 18 лет, независимо от того, какой возрастной порог указан на самих билетах или в рекламных материалах. Эстонские эксперты ожидают, что повышение возрастного порога не окажет существенного негативного влияния на доходы лотерейного оператора, ведь доля несовершеннолетних игроков в общей структуре продаж является минимальной.

