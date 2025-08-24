Одна из стран полностью запретила азартные онлайн-игры: рынок может потерять миллиарды долларов

Индия решила полностью запретить азартные онлайн-игры на деньги, усиливая ответственность и запрещая транзакции и рекламу. Отмечается, что это должно защитить игроков от зависимости и мошенничества, но в то же время грозит уничтожением легального рынка и тысячами потерянных рабочих мест.

Об этом сообщает TechCrunch. Министр информационных технологий Ашвини Вайшнау, представляя документ о запрете, отметил, что главной целью является защита уязвимых граждан и недопущение "большого зла", которое может проникать в общество через азартные платформы.

Что именно запрещает закон

Новый акт полностью закрывает рынок онлайн-игр на деньги. Под запрет подпадают:

любые игры, где делаются ставки на реальные средства – независимо от того, это азартная игра или соревнования на умение;

рекламная деятельность, маркетинг и продвижение таких сервисов в медиа;

финансовые операции, связанные с пополнением счетов или выводом выигрышей.

Банкам и платежным системам прямо запрещено обрабатывать транзакции, связанные с играми на деньги. Закон предусматривает серьезную ответственность:

штраф до 10 миллионов рупий (примерно 115 тыс. долларов США) или до трех лет заключения для тех, кто предлагает азартные игры онлайн;

наказание для известных лиц, которые рекламируют такие платформы – до двух лет заключения или штраф до 5 миллионов рупий (около 57 тыс. долларов).

Почему это произошло

Индийское правительство ссылается на случаи, когда люди теряли значительные суммы и даже жизни из-за долгов и зависимости от азартных игр. Отдельные трагедии, связанные с самоубийствами, получили широкую огласку, что подтолкнуло власти к решительным шагам.

Однако эксперты отрасли отмечают, что большинство проблем исходят от оффшорных нелегальных платформ, которые не контролируются государством. Ликвидация внутреннего рынка, по их мнению, не устранит риски, а наоборот может увеличить долю теневого сектора.

Три основные отраслевые организации – Федерация индийского фэнтези-спорта, Всеиндийская федерация азартных игр и Федерация электронных игр обратились с письмом к премьер-министру Нарендре Моди и министру внутренних дел Амиту Шаху, призвав пересмотреть подход. В нем говорится, что:

индийские стартапы по играм на деньги оцениваются в 23 млрд долларов;

сектор платит до 2,3 млрд долларов налогов ежегодно;

рост рынка мог достигать 28% ежегодно, что удвоило бы его размер к 2028 году;

запрет может уничтожить более 400 компаний и забрать около 200 тыс. рабочих мест.

Представители организаций считают, что это откроет двери нелегальным букмекерам и лишит государство налоговых поступлений. Закон не затрагивает сегмент казуальных и образовательных игр, а также киберспорта.

Некоторые компании в этой сфере восприняли нововведение положительно. По их мнению, оно позволит отделить профессиональный спорт и развлечения без ставок от азартного сегмента и создать новые условия для инвестирования в контент и интеллектуальную собственность.

В то же время эксперты предупреждают об опасности размытых определений. Акшат Рати из NODWIN Gaming отметил, что закон должен четко разграничивать понятия киберспорта, социальных игр и денежных игр, чтобы избежать путаницы среди игроков, инвесторов и организаторов турниров.

Закон уже прошел нижнюю палату парламента, далее – верхняя палата и подпись президента, которые обычно являются формальностью. Ожидается, что документ вступит в силу в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заблокировали еще 7 Instagram-аккаунтов за систематическую рекламу онлайн-казино, среди них — страница блогера Симбочки. Гражданам отметили, что сотрудничество с Meta будет продолжаться, а борьба с нелегальным азартом будет только усиливаться.

